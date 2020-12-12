Kurtarılan köpek tedavi altına alındı

Hakkari’de araç çarpması sonucu ağır yaralanan sokak köpeği Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.

Hakkari’de bir hafta içerisinde onlarca can dostu klinikte muayene ederek, sağlığına kavuşturan veteriner hekimleri yaptıkları çalışma ile birçok kesimde büyük takdir topladı. Hakkari -Van Karayollu üzerinde araç çarpması sonucu ağır yararlanan sokak köpeği için veteriner ekipleri harekete geçti. Kaza yerinde alınarak Veteriner İşleri Müdürlüğü kliniğine getirilen köpek hemen tedavi altına alındı. Yapılan muayenesinde iç kanaması ve kırıkları olan sokak köpeğinin tüm tedavisinin ardından müşahede altına aldı.



