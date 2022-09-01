Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban'ın yeni dizisi belli oldu

Fenomen dizi Kurtlar Vadisi’nde canlandırdığı Abdülhey karakteri ile hafızalara kazınan Kenan Çoban, TRT için çekilen Teşkilatı Mahsusa Trablus dizisiyle anlaşma sağladı.

ÇEKİMLER EKİM AYINDA BAŞLAYACAK

Gerçek bir ajan hikâyesini konu edinecek yapımın başrollerinde Kurtlar Vadisi’nde Abdülhey karakterini üstlenen oyuncu Kenan Çoban yer alacak. Şafak Bal ve Oğuz Öztürk'ün yönetmenliğini yapacağı dizi 8 bölüm olarak planlandı. Teşkilatı Mahsusa Trablus Ekim ayının sonunda sete çıkacak. Büyük ilgi görmesi beklenen yapım, 1911’de Trablus bölgesinde geçen olayları konu alacak.

Kenan Çoban, Teşkilatı Mahsusa Trablus dizisinde rol alacak. Ünlü oyuncu Ahmed eş-Senusi’yi canlandıracak.





