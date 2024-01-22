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'Kurtlar Vadisi'nin Cerrahpaşalı Hüseyin'i Ergin Duru'dan kötü haber geldi! Usta oyuncu hayatını kaybetti

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
22.01.2024 17:00 | Son Güncelleme:
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Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Cerrahpaşalı Hüseyin karakteriyle hafızalarımıza kazınan Ergin Duru geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü oyuncudan acı haber geldi. Duru, entübe edildiği hastanede hayatını kaybetti.

'Kurtlar Vadisi'nin Cerrahpaşalı Hüseyin'i Ergin Duru'dan kötü haber geldi! Usta oyuncu hayatını kaybetti

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisi unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor. Necati Şaşmaz’ın Polat’a, Oktay Kaynarca’nın Çakır’a hayat verdiği dizide Cerrahpaşalı Hüseyin karakterine hayat veren Ergin Duru'dan kötü haber gelmişti.

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin dünyasında 'Felaket Tellalı' lakabı ile tanınan ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, Yeşilçam emektarlarından usta oyuncu Engin Duru’nun kalp krizi geçirdiğini açıklamıştı.

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Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi’nde Cerrahpaşalı Hüseyin’i canlandıran oyuncu Ergin Duru vefat etti. Acı haberi yine Onur Akay duyurdu.

Akay,“Usta oyuncumuz Ergin Duru, 15 Kasım 2023 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu yoğun bakımda tedavi görüyordu. Kurtlar Vadisi'nin Cerrahpaşalı Hüseyin'i olarak da tanınan Türk sinemasının emektar isimlerinden Ergin Duru, 21 Ocak 2024 Pazar günü hayatını kaybetti. Cenazesi bugün Eskişehir'e gönderildi ve orada ikindi namazı sonrası toprağa verilecek. Mekânı cennet olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

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Ergin Duru Oktay Kaynarca hüseyin kara karakteri
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