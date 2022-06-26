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Kurtlar Vadisi'nin 'Deve Tuncay'ı Osman Wöber yaşamını yitirdi

26.06.2022 00:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi dizisinde 'Tuncay Kantarcı-Deve Tuncay' karakteriyle milyonların sevgisini kazanan ünlü oyuncu Osman Wöber, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefat haberinin oyuncu Zafer Algöz duyurdu.

Kurtlar Vadisi'nin 'Deve Tuncay'ı Osman Wöber yaşamını yitirdi

Kurtlar Vadisi dizisinde 'Tuncay Kantarcı-Deve Tuncay' karakteriyle hafızalara kazınan Avusturyalı-Türk oyuncu ve yönetmen Osman Wöber, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

HABERİ ZAFER ALGÖZ DUYURDU

Wöber'in vefat haberini, bir dönem Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde oynayan ünlü oyuncu Zafer Algöz sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu.

Algöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili arkadaşımız Osman Wöber, ani bir kalp kriziyle veda etmiş diye haber geldi az önce. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun"

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OSMAN WÖBER KİMDİR?

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Tuncay Kantarcı" rolüyle hafızalarda yer edinen Osman Wöber, 27 Şubat 1960'da Ankara'da dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünde eğitim gören oyuncu, tiyatroya Devlet Tiyatrolarında başladı. Öğrencilik döneminde Şan Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu ve Yeditepe Oyuncularının oyunlarında çeşitli roller aldı.

Oyunculuk kariyerinde tiyatronun yanı sıra birçok dizide rol alan Osman Wöber, "Öteki Taraf", "Organize İşler", "Cumhuriyet" ve "Sekizinci Saat"in de aralarında olduğu filmlerin oyuncu kadrosunda yer aldı. (AA)

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