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Kurtlar Vadisi paylaşan da var Doğu Perinçek de... Aziz Yıldırım - Ali Koç yayını öncesi kanallar kıyasıya yarıştı, sosyal medya sallandı!

08.06.2024 22:30
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Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasındaki yayının ekrana geleceği kanal yılan hikayesine döndü! Now TV'den sonra Habertürk devreye girdi ve sonuca ulaştı. Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasındaki yayına dakikalar kala sosyal medyada paylaşılan gönderiler de büyük ilgi çekti. Kurtlar Vadisi'nden Ezel'e birçok gönderme vardı.

Kurtlar Vadisi paylaşan da var Doğu Perinçek de... Aziz Yıldırım - Ali Koç yayını öncesi kanallar kıyasıya yarıştı, sosyal medya sallandı!

Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasındaki tarihi yayın öncesinde haber kanalları da bu yayına ev sahipliği yapmak için birbirleriyle yarıştı. Yayının ilk olarak Now Tv'de olacağı duyuruldu. Daha sonra devreye TV100, Ekol TV, Halk Tv ve Habertürk girdi.

Tv100'ün ekran yüzlerinden Kübra Par, televizyonlarının iki başkana açık olduğunu bu programı bir kadının sunması gerektiğini belirtti. Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu da sosyal medya paylaşımında iki başkanı Halk TV'ye davet etti.

Son dönemde yayın hayatına başlayan Ekol Tv de iki başkana ev sahipliği yapmak için harekete geçti.

Bu kanallar arasındaki yarışı kazanan Habertürk oldu. Now TV'de planlanan program Habertürk'e geçti. Yayın saat 23:00'te başladı.

Kurtlar Vadisi'ndeki meşhur ihale sahnesi, Ezel'deki Ramiz Dayı ile Kenan Birkan'ın karşılaşması Ronaldinho için atılan antep fıstığı tweeti...

kadir alkan

uğur

Doğu Perinçek

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