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  4. “Kurtuluş Öyküleri” dünya prömiyerini Maltepe’de yaptı

“Kurtuluş Öyküleri” dünya prömiyerini Maltepe’de yaptı

İSTANBUL HABERLERİ  | 09.01.2020 12:49 | Son Güncelleme

Bendis Trio, “Kurtuluş Öyküleri” isimli konserinin dünya prömiyerini Maltepe Belediyesi Prof.

Bendis Trio, “Kurtuluş Öyküleri” isimli konserinin dünya prömiyerini Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi.
Maltepe Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı konserde, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Köprülülü Hamdi Bey’in hayatı illüstrasyonlar eşliğinde, hayatının geçtiği yörelere ait türküler ile anlatıldı. Flütte Doç. Nihan Atalay, obuada Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Kiremitçi, piyanoda Doç. Tutu Aydınoğlu, konuk sanatçı olarak bağlamada Prof. Cihangir Terzi sahneyi paylaştı. Konserde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Nutuk”ta kahramanlığından bahsettiği Köprülülü Hamdi Bey’in yaşamından, kesitler sunuldu. Köprülülü Hamdi Bey’in Balkanlar’da başlayan, Anadolu’da devam edip sonlanan, inanç ve mücadele dolu, ibretlik yaşamına ışık tutuldu. Çanakkale Savaşı’nı anlatan “Çanakkale Türküsü”’, “Ah Bir Ataş Ver” isimli türküyü de seslendiren topluluk, dinleyicilere duygusal anlar yaşattı.

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