YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gümüşhane
  4. Kürtün’de geniş kapsamlı koronavirüs denetimi

Kürtün’de geniş kapsamlı koronavirüs denetimi

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 04.11.2020 16:30 | Son Güncelleme

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında geniş kapsamlı yeni tip koronavirüs (Covid-19) denetimi gerçekleştirildi.“Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla yapılan denetleme faaliyeti Kürtün ilçe merkezinde Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Enver Şen, Gümüşhane TSO Başkanı İsmail Akçay ve diğer yetkililerin katılımıyla geniş kapsamlı olarak gerçekleştirildi.İlçe merkezindeki çay ocakları, parklar, sosyal alanlar, marketler, şarküteriler, berberler, kasaplar, ulusal zincir marketler ve diğer işletmeler ziyaret edilerek maske, mesafe ve temizlik konusunda denetlenirken, vatandaşlara da bilgilendirme yapıldı.Vali Taşbilek, denetim faaliyetinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada “Bugün Kürtün ilçemizde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirler nedir, arkadaşlarımız hangi çalışmalarımızı yapıyor, vatandaşlarımızın kurallara uyum noktasını gözlemleyebilmek ve Kürtünlü vatandaşlarımızı ziyaret ederek hal ve hatırlarını sormak için buraya geldik” dedi.Vatandaşlara özellikle maske konusundaki duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek kış mevsimi öncesinde “mesafe” konusuna dikkat çeken Vali Taşbilek, “Maskeyle birlikte mesafe çok önemli.

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında geniş kapsamlı yeni tip koronavirüs (Covid-19) denetimi gerçekleştirildi.
“Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla yapılan denetleme faaliyeti Kürtün ilçe merkezinde Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Enver Şen, Gümüşhane TSO Başkanı İsmail Akçay ve diğer yetkililerin katılımıyla geniş kapsamlı olarak gerçekleştirildi.
İlçe merkezindeki çay ocakları, parklar, sosyal alanlar, marketler, şarküteriler, berberler, kasaplar, ulusal zincir marketler ve diğer işletmeler ziyaret edilerek maske, mesafe ve temizlik konusunda denetlenirken, vatandaşlara da bilgilendirme yapıldı.
Vali Taşbilek, denetim faaliyetinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada “Bugün Kürtün ilçemizde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirler nedir, arkadaşlarımız hangi çalışmalarımızı yapıyor, vatandaşlarımızın kurallara uyum noktasını gözlemleyebilmek ve Kürtünlü vatandaşlarımızı ziyaret ederek hal ve hatırlarını sormak için buraya geldik” dedi.
Vatandaşlara özellikle maske konusundaki duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek kış mevsimi öncesinde “mesafe” konusuna dikkat çeken Vali Taşbilek, “Maskeyle birlikte mesafe çok önemli. Kış dönemi geldi. Bu dönemde kapalı mekanlar yoğun olarak kullanılmamalı. Ayrıca vatandaşlarımızın misafirlik ilişkilerini olabildiğince azaltmasını, komşuluk ilişkilerini biraz daha seyrelterek gönülden komşuluk ilişkilerini yürütmelerini, telefonla diğer iletişim araçlarıyla özlem ve hasretlerini gidermelerini özellikle istirham ediyorum. Değerli Gümüşhaneli ve Kürtünlülerin bugüne kadar olduğu gibi bugün de aynı duyarlılıkla hareket edeceklerine eminim” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ercan Kesal: Olmasını arzuladım Ercan Kesal: Olmasını arzuladım
PARTNER Demet Özdemir'den 'parti' tepkisi Demet Özdemir'den 'parti' tepkisi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: "Hocamız Hatay maçından sonra gelmiş olur”
Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: "Hocamız Hatay maçından sonra gelmiş olur”
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Kütahya Deprem Çalıştayı 13 Kasım’da
Kütahya Deprem Çalıştayı 13 Kasım’da
Samsun'da binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan martı kurtarıldı
Samsun'da binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan martı kurtarıldı
Park halindeki otomobil alev aldı
Park halindeki otomobil alev aldı
İzmir depreminin kahramanları Kuşadası’nda misafir ediliyor
İzmir depreminin kahramanları Kuşadası’nda misafir ediliyor

Gümüşhane Namaz Vakitleri 6 Kasım Cuma

İmsak
05:25
Sabah
06:51
Öğle
12:11
İkindi
14:55
Akşam
17:21
Yatsı
18:41

Gümüşhane Nöbetçi Eczaneler 6 Kasım Cuma

Gümüşhane Eczanesi
Merkez
Eylül Eczanesi
Kelkit
Sımge Eczanesi
Kurtun
Giriftinoğlu Eczanesi
Siran
Öztürk Eczanesi
Torul
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Gümüşhane’de bir köy karantinaya alındı
Gümüşhane’de bir köy karantinaya alındı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.