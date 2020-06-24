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Kuruçeşme’de parke taşları yenileniyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 24.06.2020 09:56 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi ekipleri, Kuruçeşme Fatih Mahallesi’nde parke yenileme çalışması gerçekleştirdi.Tüm mahallelerde çalışmalarını aralıksız sürdüren İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü mobil ekipleri, oluşan eksikliklere de anında müdahale ediyor.

Kuruçeşme’de parke taşları yenileniyor

İzmit Belediyesi ekipleri, Kuruçeşme Fatih Mahallesi’nde parke yenileme çalışması gerçekleştirdi.
Tüm mahallelerde çalışmalarını aralıksız sürdüren İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü mobil ekipleri, oluşan eksikliklere de anında müdahale ediyor. Ekipler bu kapsamda son olarak Kuruçeşme Fatih Mahallesi 34. ile 36. Sokak arasında parke yenileme çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, 70 metre uzunluğundaki yolda parke taşlarını yenileyerek yolu vatandaşların kullanımına hazır hale getirdi. Vatandaşlar da günlük yaşamda sıkça kullandıkları yolda parke taşlarının yenilenmesi sonrası İzmit Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.
Öte yandan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Baroların yapısında değişiklik öngören yasa teklifine karşı, mücadele başlatan Kocaeli Barosuna, billboard alanlarını açarak destek verdi.

Kuruçeşme’de parke taşları yenileniyor

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Akşam
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Kocaeli Nöbetçi Eczaneler24 Haziran Çarşamba

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