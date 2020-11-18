Kuruluş Osman'ın Geyhatu Han kimdir? Maruf Otajonov, Türk dünyasını Kuruluş Osman hayranı yaptı!

Dizinin Özbek izleyicileri, sosyal medyada usta oyuncu Maruf Otajonov’dan övgüyle bahsederken, Kuruluş Osman da Özbekistan’ın en popüler yapımlarından biri haline geldi.

1961 doğumlu oyuncu ve yönetmen Maruf Otajonov, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te dünyaya geldi.



Taşkent Tiyatro Enstitüsü'nden mezun olduktan sonra Moskova'da yüksek yönetmenlik kursu eğitimi alan deneyimli oyuncu, ülkesi Özbekistan'ın yanı sıra İran ve Rusya'da da pek çok dizi ve filmde rol aldı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, her çarşamba yeni bölümüyle atv ekranında.



