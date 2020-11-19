MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kuruluş Osman 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nikola ölüyor mu? Erkan Avcı diziden ayrıldı mı? Kuruluş Osman 34. son bölümde neler oldu?

Kuruluş Osman 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nikola ölüyor mu? Erkan Avcı diziden ayrıldı mı? Kuruluş Osman 34. son bölümde neler oldu?

19.11.2020 02:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 34. son bölümüyle ekrana geldi. Kuruluş Osman son bölüm final sahnesinde Osman Bey, büyük bir tuzağa düştü. Kapana kısılan Osman Bey, Nikola'nın askerleri tarafından rehin alındı. Kuruluş Osman'ın 35. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Osman Bey, kendisini esir tutan Nikola'ya saldırıyor. Peki Kuruluş Osman'da Nikola ölüyor mu? Nikola rolündeki Erkan Avcı Kuruluş Osman'dan ayrılacak mı? Osman Bey nasıl kurtulacak? İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı.

Kuruluş Osman dizisi 18 Kasım Çarşamba akşamı 34. son bölümüyle ATV’de ekrana geldi. Yeni sezonda kadrosuna Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit, Seray Kaya, Bahtiyar Engin, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Umut Karadağ, Emin Gürsoy ve Umut Karadağ'ı da katan Kuruluş Osman'ın 25 Kasım Çarşamba ekrana gelecek olan 35. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Yeni bölümde Nikola tarafından esir alınan Osman Bey herkesi şaşırtan bir hamle yapıyor. Nikola'nın ölüm tehdidine gülerek yanıt veren Osman Bey, bir anda zincirlerinden kurtularak saldırıya geçiyor.

Kuruluş Osman'ın Geyhatu Han kimdir? Maruf Otajonov, Türk dünyasını Kuruluş Osman hayranı yaptı!Kuruluş Osman'ın Geyhatu Han kimdir? Maruf Otajonov, Türk dünyasını Kuruluş Osman hayranı yaptı!

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

0x0-34-bolum-foto-galeri-1605599778393

Kulucahisar'a İstanbul'dan destek birliklerin geldiği haber alan Osman Bey, bir Türk beyinin kızı olan Targun Hatun'un da Bizans tarafından kaçırıldığını öğrenir.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. son bölümde Hızır Çakırbeyli masadan ayrıldı! EDHO 173. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. son bölümde Hızır Çakırbeyli masadan ayrıldı! EDHO 173. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Osman Bey, Targun Hatun'u kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ni geri almanın yollarını ararken, Nikola ise Söğüt'e yapacağı saldırıyı planlamaktadır.
resize-ece03670-l2mi-p4Xo

Savcı Bey, Geyhatu'nun beyberbeyi ilan ettiği Yavlak Arslan'ın toyuna katılmak üzere obadan ayrılır, Ertuğrul'un Bey'in sağlık durumu ise kötüye gitmektedir.

kuruluş4
Toya davet edilmeyen Osman Bey, Söğüt'e giderek Yavlak Arslan ve Savcı Bey'in karşısına dikilir ve beylik hedefini açıklar. Osman Bey'in beylik hedefini açıklamasıyla diğer beylerden nasıl tepki alacak? Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni geri alabilecek mi?

kuruluş5
Targun Hatun'un obaya gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Ertuğrul Bey, sağlığına kavuşabilecek mi? Osman Bey'in, Beylik kararı obada nasıl karşılanacak?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Babasının cenaze törenine katılmadı! Burak Deniz'den açıklama Babasının cenaze törenine katılmadı! Burak Deniz'den açıklama
Türk dünyasını Kuruluş Osman hayranı yaptıTürk dünyasını Kuruluş Osman hayranı yaptı
Sutyen giymeyi tercih etmedi Sutyen giymeyi tercih etmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Bahçeli'den Alaattin Çakıcı paylaşımı!

Bahçeli'den Alaattin Çakıcı paylaşımı!

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Paylaşımlarıyla ablasını geçti! İddialı poz

Paylaşımlarıyla ablasını geçti! İddialı poz

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Eski eşinin yeni sevgilisi ona benzetilince...

Eski eşinin yeni sevgilisi ona benzetilince...

Uğruna eşinden boşanmıştı! Bomba gelişme...

Uğruna eşinden boşanmıştı! Bomba gelişme...

Şeyh Sait ve Seyit Rıza'yı paylaşınca ortalık karıştı! 'Vatan haini...'

Şeyh Sait ve Seyit Rıza'yı paylaşınca ortalık karıştı! 'Vatan haini...'

Diğer Haberler

Alev Alev 3. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Cemre ve kızı Güneş'in duygusal yolculuğu! Alev Alev'de neler olacak?

Alev Alev'de Cemre'nin umuda yolculuğu!

İyi Aile Babası ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu! İyi Aile Babası dizisi 1. bölüm yeni fragmanı yayınlandı

İşte yeni komedi dizisi! Yayın tarihi belli oldu

Sadakatsiz 7. son bölüme damga vuran Asya ve Volkan sahnesi! "Sen de annen gibi delinin tekisin" Sadakatsiz sosyal medyada gündem oldu

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Kuruluş Osman'ın Geyhatu Han kimdir? Maruf Otajonov, Türk dünyasını Kuruluş Osman hayranı yaptı!

Türk dünyasını Kuruluş Osman hayranı yaptı

Masumlar Apartmanı'na flaş transfer! Tansel Öngel, Safiye'nin eski sevgilisi Naci rolüyle kadroya katıldı

Masumlar Apartmanı'na bomba transfer! Ünlü oyuncu, Safiye'nin sevgilisini canlandıracak

Kırmızı Oda'ya hangi oyuncular konuk olacak? Kırmızı Oda 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Ünlü oyuncular Kırmızı Oda'ya katıldı!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.