Kuruluş Osman 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nikola ölüyor mu? Erkan Avcı diziden ayrıldı mı? Kuruluş Osman 34. son bölümde neler oldu?

Kuruluş Osman dizisi 18 Kasım Çarşamba akşamı 34. son bölümüyle ATV’de ekrana geldi. Yeni sezonda kadrosuna Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit, Seray Kaya, Bahtiyar Engin, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Umut Karadağ, Emin Gürsoy ve Umut Karadağ'ı da katan Kuruluş Osman'ın 25 Kasım Çarşamba ekrana gelecek olan 35. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Yeni bölümde Nikola tarafından esir alınan Osman Bey herkesi şaşırtan bir hamle yapıyor. Nikola'nın ölüm tehdidine gülerek yanıt veren Osman Bey, bir anda zincirlerinden kurtularak saldırıya geçiyor.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kulucahisar'a İstanbul'dan destek birliklerin geldiği haber alan Osman Bey, bir Türk beyinin kızı olan Targun Hatun'un da Bizans tarafından kaçırıldığını öğrenir.

Osman Bey, Targun Hatun'u kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ni geri almanın yollarını ararken, Nikola ise Söğüt'e yapacağı saldırıyı planlamaktadır.



Savcı Bey, Geyhatu'nun beyberbeyi ilan ettiği Yavlak Arslan'ın toyuna katılmak üzere obadan ayrılır, Ertuğrul'un Bey'in sağlık durumu ise kötüye gitmektedir.