YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kurusıkı tabancaları ateşli silaha çeviren şahıslara operasyon: 2 gözaltı

Kurusıkı tabancaları ateşli silaha çeviren şahıslara operasyon: 2 gözaltı

12.10.2023 08:23 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de polis ekipleri tarafından kurusıkı tabancaları ateşli silaha çeviren 2 kişi gözaltına alınırken, 7 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kurusıkı tabancaları ateşli silaha çeviren şahıslara operasyon: 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.S.Y. ve M.A.’nın kurusıkı tabancaların namlularında yaptıkları tadilat ile bu tabancaları yasak nitelikteki ateşli silahlara dönüştürerek, satışını yaptıklarını tespit etti. Ekipler tarafından şahısların araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramada 7 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait 17 adet kartuş, 96 adet tabanca fişeği ile çok sayıda silah tamirinde kullanılan malzeme ele geçirildi. Ekipler tarafından M.S.Y. ve M.A. gözaltına alındı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tunca Nehri'ne atılan çöpler kirliliğe neden olduTunca Nehri'ne atılan çöpler kirliliğe neden oldu
Adana'da oğlunu av tüfeğiyle öldüren baba tutuklandıAdana'da oğlunu av tüfeğiyle öldüren baba tutuklandı
Aydın’da 43 düzensiz göçmen kurtarıldıAydın’da 43 düzensiz göçmen kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 12 Ekim Perşembe

İmsak
05:15
Sabah
06:37
Öğle
12:30
İkindi
15:40
Akşam
18:13
Yatsı
19:29

Kayseri Nöbetçi Eczaneler12 Ekim Perşembe

İstasyon eczanesi
Kocasinan
Yeni dogumevi eczanesi
Kocasinan
Sarigül eczanesi
Kocasinan
Karagöz eczanesi
Kocasinan
Eroglu eczanesi
Melikgazi
Aysunilgün eczanesi
Talas
Özlem eczanesi
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hırsızın sakarlığı anbean güvenlik kamerasına yansıdı

Hırsızın sakarlığı anbean güvenlik kamerasına yansıdı

Dayanıklılığıyla ünlü Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Dayanıklılığıyla ünlü Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

"Bir fiyatına üç" kampanyasına katıldı! Hayatını kaybetti

"Bir fiyatına üç" kampanyasına katıldı! Hayatını kaybetti

Derin göğüs dekoltesiyle selfie çekti! Hayranlarının gönlünü kazandı

Derin göğüs dekoltesiyle selfie çekti! Hayranlarının gönlünü kazandı

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.