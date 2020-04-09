YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Kuruyemiş alerjilerine dikkat

Kuruyemiş alerjilerine dikkat

ERZURUM HABERLERİ  | 09.04.2020 14:54 | Son Güncelleme

Doç.Dr.

Kuruyemiş alerjilerine dikkat

Doç.Dr. Sakine Işık, kuruyemiş alerjilerine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.
Çocuk Alerji ve İmmunoloji Uzmanı Dr. Sakine Işık, “Kuruyemiş alerjisi denildiğinde fıstık ve ağaç kuruyemişlerinin (ceviz, fındık, antep fıstığı, badem vs) alerjileri anlaşılmaktadır. Kuruyemiş alerjileri ilk alındığında bile ciddi reaksiyonlara neden olması nedeniyle besin alerjilerinin önemli bir grubunu oluşturmaktadır. Çocukluk çağında sık görülen ve çoğunlukla yaşamın ilk yıllarında bulgu veren kuruyemiş alerjilerinin yüzde 80 gibi bir oranla erişkin yaşta da devam ettiği bilinmektedir” dedi.
Kuruyemiş alerjilerinin sıklıkla bir arada görülebildiğini ifade eden Dr. Işık, “Kuruyemiş alerjilerinde cilt bulguları, solunum ve mide bağırsak sistemine ait alerjik olunan kuruyemiş tüketildikten hemen sonra ortaya çıkan ciltte kaşıntı, kabarıklıkla seyreden kurdeşen, dudak, dil ve göz kapağında şişlikler, öksürük, nefes darlığı, kusma, karın ağrısı gibi şikayetler olmaktadır. Kuruyemiş alerjilerine bağlı “Alerjik şok” gelişme riski diğer besinlere göre daha yüksek olup besinlere bağlı ölümcül alerjik şokların yaklaşık yarısından yer fıstığı alerjisi sorumludur. Kuruyemiş alerjilerinin tanısında ayrıntılı öykü, kandan ve ciltten yapılabilen alerji testleri ve gerek duyulduğu takdirde besin karşılaşma testleri uygulanmaktadır. Kuruyemiş alerjisi tedavisinde en önemli basamak alerjik olunan besin maruziyetinden kaçınılması, doğrudan veya kazara alımların önüne geçilmesi, alerjik şok bulguları gelişen hastalar da ise hastaların yanlarında adrenalin iğnesi taşımasıdır” açıklamalarında bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlüler de yastık akımına uydu! Ünlüler de yastık akımına uydu!
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kuşadası’nın arkasındaki cennet bahçesi; Bahçecik Boğazı

Kuşadası’nın arkasındaki cennet bahçesi; Bahçecik Boğazı

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Sivas’a özgü, çiftçiye ücretsiz dağıtılacak

Sivas’a özgü, çiftçiye ücretsiz dağıtılacak

Başkan Bozkurt Polis Haftasını kutladı

Başkan Bozkurt Polis Haftasını kutladı

Tavşanlı’da 409 adet tıbbi maske ele geçirildi

Tavşanlı’da 409 adet tıbbi maske ele geçirildi

Erzurum Namaz Vakitleri 9 Nisan Perşembe

İmsak
04:11
Sabah
05:39
Öğle
12:22
İkindi
16:00
Akşam
18:54
Yatsı
20:16

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 9 Nisan Perşembe

Işık Eczanesi
Palandoken
Kardelen Eczanesi
Yakutiye
Fulya Eczanesi
Palandoken
Çağla Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Avukat Başkan’dan Avukatlar Günü mesajı

Avukat Başkan’dan Avukatlar Günü mesajı

Dijital pazarlamayı doğru kullanan kobiler büyüyebilir

Dijital pazarlamayı doğru kullanan kobiler büyüyebilir

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi

‘Suriye Üzerinden Ortadoğu’ya Bakmak’ öğrenci paneli düzenlendi

‘Suriye Üzerinden Ortadoğu’ya Bakmak’ öğrenci paneli düzenlendi

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.