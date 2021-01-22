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Kuşadası Balıkçı Kahvesi ile ilgili ihale süreci başladı

22.01.2021 09:39 | Son Güncelleme:
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Kuşadası Balık Hali’nin üst katında yer alan, mülkiyeti Kuşadası Belediyesi’ne ait Balıkçı Kahvesi’nin kiralanması ile ilgili ihale süreci başladı.

Kuşadası Balık Hali’nin üst katında yer alan, mülkiyeti Kuşadası Belediyesi’ne ait Balıkçı Kahvesi’nin kiralanması ile ilgili ihale süreci başladı. Kuşadası Belediyesi ile kira süresi sona eren son kiracı Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/d maddesi uyarınca masaya oturarak pazarlık yapacak. Anlaşma sağlanamaması halinde kamuya açık yeniden ihale açılacak.
Kuşadası Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından kiralama ihalesine çıkarılan Belediye taşınmazları arasında yer alan Balıkçı Kahvesi ile ilgili olarak kira süresi sona eren son kiracı Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi tarafından başlatılan hukuksal sürecin ardından verilen mahkeme kararı uygulanıyor. Mahkeme tarafından verilen ihalenin yürütmesinin durdurulması ve son kiracı ile pazarlık yapılması yönündeki karara uygun olarak hareket eden Kuşadası Belediyesi en kısa süre içerisinde Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi’ni davet ederek Takdir Komisyonu tarafından tespit edilen bedel üzerinden pazarlık masasına oturacak. Mahkemenin geçmişte ihale yolu ile değil, Encümen kararı ile kiralandığı gerekçesiyle verdiği karar doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/d maddesi uyarınca pazarlık usulü ile gerçekleşecek olan ihaleden sonuç alınamaması halinde yeniden ihaleye çıkılacak.
“ Kuşadası’nın malları, Kuşadası halkınındır “
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 2017 yılında Sayıştay tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda kira süresi dolan tüm taşınmazlarla ilgili olarak ihaleye çıkıldığını belirterek şöyle dedi: “Bu kapsamda mülkiyeti belediyemize ait olan 163 taşınmaz için kiralama ihalesi gerçekleştirdik. Bu yolla kira gelirlerimizi 8 milyondan 18 milyona çıkardık. Belediyemiz tarafından yenilenen ve peyzaj tasarımı yapılarak modern bir görünüme kavuşturulan Balıkçılar Meydanı’nda yer alan Balık Hali’nin üst katında bulunan Balıkçı Kahvesi de bu taşınmazlar arasında yer alıyordu. Ancak kirası süresi sona eren ve son kiracı olan Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi konuyu yargıya taşıdı. Elbette ki yargı kararının gereğini yerine getireceğiz. Bir kez daha üstüne basa basa vurgulamak isterim ki ‘Kuşadası’nın malları Kuşadası halkınındır ve hiç kimsenin bu mallar üzerinden haksız kazanç elde etmesine müsaade etmemiz mümkün değildir. Elbette ki gerekli yasal şartları yerine getirerek üzerinde uzlaşmaya varılan bedeli ödeyen herkes belediye kiracısı olabilir. Süreç; Devlet İhale Kanunu hükümleri ve yargı kararları doğrultusunda ilerleyecek ve kazanan Kuşadası olacaktır.”

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