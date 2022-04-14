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Kuşadası Belediye Başkanı Günel, darbedilen yazar Poyraz hakkında suç duyurusunda bulundu

14.04.2022 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuşadası Belediye Başkanı Günel, darbedilen yazar Poyraz hakkında suç duyurusunda bulundu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, darbedilen yazar Ergün Poyraz'ın kendisini suçlaması üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kuşadası Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, adliyeye giden Günel, Poyraz hakkında suç duyurusu yaptı.

Belediye Başkanı Günel, Poyraz’ın, "Beni PKK'lılar dövdü, Belediye Başkanı Ömer Günel dövdürttü" dediğini anımsatarak, Poyraz’ın ifadelerinin ciddi bir suçlama olduğunu ifade etti.

Günel, Poyraz’ın iddiasını ispat etmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Ergün Bey’in yaptığı açıklamalar sebebiyle kendisi hakkında suç duyurusunda bulundum. Bunlar çirkin iftira ve çirkin cümlelerdir. Kendisinin elinde ne bilgi ne belge varsa getirip hepsini yargı makamlarına teslim etmelidir. Kuşadası Belediyesi ve şahsım bu kadar basit ve altında ne olduğu bilinmeyen iddialarla karalanmayacak kadar kıymetlidir.”

- Olay

Ergenekon davasında yargılanan ve bir süre cezaevinde kalan yazar Ergün Poyraz, 11 Nisan'da Davutlar Mahallesi'ndeki evinin önünde darbedilmiş, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. 12 Nisan'da olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden T.B. ve Z.B'nin ilçede faaliyet gösteren bir inşaat firmasının yöneticileri olduğu belirtilmişti.

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