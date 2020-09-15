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Kuşadası Belediyesi emek atölyesinin ürettiği maske sayısı 1 milyonu aştı

AYDIN HABERLERİ  | 15.09.2020 09:40 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan ve Süleyman Bülbül ile birlikte S.S Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında faaliyet gösteren Emek Atölyesi’ni ziyaret etti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan ve Süleyman Bülbül ile birlikte S.S Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında faaliyet gösteren Emek Atölyesi’ni ziyaret etti. Kooperatif Başkanı Ayşegül Dağlı, Başkan Ömer Günel ve milletvekillerine 30 kadının gönüllü olarak maske üretiminde çalıştığı atölyenin faaliyetlerinden bahsetti.
Kuşadası Belediyesi’nin desteğiyle kurulan S.S Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında faaliyet gösteren Emek Atölyesi maske üretimine devam ediyor. Koronavirüsün Türkiye’de ilk kez görüldüğü 11 Mart tarihi itibariyle çalışmaya başlayan atölyede bu güne kadar 220 bini çocuklar için olmak üzere toplam 1 milyon 172 bin maske üretildi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan ve Süleyman Bülbül ile birlikte Emek Atölyesi’nde gönüllü olarak çalışan kadınları ziyaret etti.
Günlük maske üretim kapasitesi 20 bine çıktı
Kooperatif Başkanı Ayşegül Dağlı, maske üretimine aralıksız devam ettiklerini belirterek “S.S Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi olarak korona virüs salgının ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren maske üretimine başladık. Pandemi sürecinde Türkiye’de ilk kez biz çocuk maskesi ürettik. Ürettiğimiz maskeleri Kuşadası Belediyesi aracılığıyla vatandaşlarımıza ulaştırdık. Emek Atölyemiz’de yaklaşık 30 kadın gönüllü olarak çalışıyor. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilk günden itibaren yanımızda oldu. Günlük üretim sayımız her geçen gün artıyor. Günde yaklaşık 20 bin maske üretiyoruz. Çalışmalarımıza katkı sunan ve gönüllü olarak bizimle birlikte emek harcayan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.
“Üretim aralıksız devam edecek”
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel,“Pandemi döneminde başladığımız maske üretimi sayısı bugün 1 milyonu aştı. Bu süreçte bizden maske talep eden tüm vatandaşlarımıza ulaşmaya çalıştık. Üretilen maskelerin çoğunu hemşehrilerimize ücretsiz olarak dağıttık. Ayrıca farklı kurumlardan maske siparişi alarak kooperatifimizin gelir elde etmesini sağladık. Emek Atölyemiz faaliyetine aralıksız devam edecek. Bu çatı altında gönüllü olarak çalışan tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim” diye konuştu.

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