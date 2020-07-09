Kuşadası Belediyesi, evsizlere sıcak yuva oldu

Türkiye’de korona virüs (Kovid-19) vakasının ilk görüldüğü tarihten itibaren salgın hastalıktan olumsuz etkilenen vatandaşlarının yardımına koşan Kuşadası Belediyesi, sokaklarda yaşamak zorunda kalan evsizleri de unutmadı. Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatıyla harekete geçen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, pandemi sürecinde 163 evsizin yemek, barınma ve kıyafet ihtiyacını karşıladı.

Kuşadası Belediyesi, küresel ölçekte salgın bir hastalığa dönüşen Kovid-19’a karşı Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren bütün birimlerini kırmızı alarma geçirdi. Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatıyla harekete geçen ekipler, kent genelinde gerekli olan bütün önlemleri aldı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere nakdi yardım, gıda paketi ve sıcak çorba yardımında bulunuldu. Salgından olumsuz etkilenen hiçbir vatandaşını yalnız bırakmayan Kuşadası Belediyesi, sokaklarda yaşamak zorunda kalan evsizleri de unutmadı. Pandemi süreci boyunca yardım talebinde bulunan 163 evsize günde 3 öğün sıcak yemek verildi. Anlaşmalı yurt ve otellere yerleştirilen evsizlerin, barınma ihtiyaçları giderildi. Ayrıca evsizlere kıyafet yardımında bulunuldu.

“İhtiyaç sahibi 487 aileye 221 bin 900 TL nakdi yardım yapıldı”

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, pandemi sürecinde yaptığı sosyal yardımlarda sınır tanımadı. Ekonomik anlamda süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlara destek elini uzatan Kuşadası Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla 11 Mart-30 Haziran tarihleri arasında ihtiyaç sahibi 487 aileye toplam 221 bin 900 TL nakdi yardım yaptı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in çağrısıyla başlatılan dayanışma kampanyası kapsamında yardımseverlerin katkısıyla hazırlanan 7 bin 963 gıda paketinden 5 bin 631 tanesi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Evde Bakım Hizmeti kapsamında 85 eve temizlik, 165 kişiye banyo hizmeti verildi. 90 bebeğe ise “Hoş Geldin Bebek” ziyareti yapılarak özel olarak hazırlanmış bebek çantaları hediye edildi.

“Ayrım yapmadan yardıma koştuk”

Korona virüs salgınının toplumun her kesimi üzerinde etkili olduğunu belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Başta halk sağlığı, ekonomi ve istihdam alanlarında olumsuz sonuçlar doğuran pandemi süreci en çok evsizleri vurdu. Kuşadası Belediyesi olarak bize gelen hiçbir yardım çağrısına duyarsız kalmadık. Ayrım yapmadan her vatandaşımızın yardımına koştuk. Evsizlerin barınma, yemek ve kıyafet ihtiyaçlarını karşılayıp, onlara sıcak birer yuva bulduk. İlerleyen dönemde de sosyal belediyecilik anlayışımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Tek bir hemşehrimizin bile mağdur olmaması için salgın tehlikesi ortadan kalkana kadar elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

