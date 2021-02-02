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Kuşadası Belediyesi Kadıkalesi kazılarına desteğini sürdürüyor

02.02.2021 17:29 | Son Güncelleme:
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Kuşadası Belediyesi ile Kadıkalesi Kazı Başkanlığı arasında "Ortak Hizmet Protokolü" imzalandı.

Kuşadası Belediyesi ile Kadıkalesi Kazı Başkanlığı arasında "Ortak Hizmet Protokolü" imzalandı. Protokole göre Kuşadası Belediyesi, Kadıkalesi’nde yürütülen kazı çalışmalarına yaptığı ayni yardımları sürdürecek. Ayrıca kazı çalışmaları kapsamındaki çeşitli bilimsel faaliyetlerde iş birliği yapılacak.
Kuşadası Belediyesi, Kadıkalesi-Anaia Höyüğü’ndeki bilimsel çalışmalara desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda Prehistorik dönemden Osmanlı’ya kadar uzanan zaman diliminde yerleşim alanı olarak kullanılan, Kadıkalesi’nin Kazı Başkanlığı ile Ortak Hizmet Protokolü imzaladı. Belediye Başkanlık makamında düzenlenen imza törenine, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız ve 2001 yılından 2020 yılı sonuna kadar Kadıkalesi Kazı Başkanlığı görevini üstlenen Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Mercangöz katıldı. Protokole göre; Kadıkalesi’nde bilimsel kazı çalışmaları devam edecek. Çıkarılan kültür varlıkları için envanter oluşturulacak ve koruma altına alınarak restore edilecek. Kuşadası Belediyesi ise Kadıkalesi’ndeki kazı çalışmalarına teknik ve lojistik destek vermeyi sürdürecek.
Kadıkalesi’ni Kuşadası turizmine kazandırmaya yönelik yürütülen çalışmalara ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kadıkalesi-Anaia Höyüğü’nde yürütülen çalışmaları çok önemsiyoruz. Kentimizin tarihini gün yüzüne çıkartacak çalışmalar yürütülüyor. Kadıkalesi, Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi’nden sonra bölgemizdeki inanç turizminin yeni adresi olmaya aday. Prof. Dr. Zeynep Mercangöz hocamız, 2001 yılından bu güne kadar kazı çalışmalarının devam etmesi için büyük emek harcadı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kadıkalesi’ndeki çalışmaların devam etmesi için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” diye konuştu.

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