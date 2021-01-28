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Kuşadası Belediyesi karla kaplı yolları ulaşıma açtı

28.01.2021 22:21 | Son Güncelleme:
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Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi, Kuşadası’nı etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara anında müdahale ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi, Kuşadası’nı etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara anında müdahale ediyor. Bu kapsamda, kentin yüksek kesimlerinde bulunan mahallelerde, yoğun kar yağışından kaynaklı kapanan yollar, belediye ekiplerinin yaptığı hummalı çalışma sonrasında yeniden ulaşıma açıldı.
Kuşadası’nda hafta boyunca etkili olan sağanak yağmur, yerini kara bıraktı. Kar yağışı, hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü kentte, özellikle yüksek kesimlerdeki mahalleleri etkisi altına aldı. Kar yağışı nedeniyle, Yeniköy, Yaylaköy, Kirazlı ve Çınarköy mahallelerindeki bazı yollar ulaşıma kapandı. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari ile Belediye Meclis Üyesi Emre Fazlılar, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatıyla harekete geçerek kardan etkilenen bölgeleri dolaştı. Yapılan incelemelerin ardından Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışarak karla kaplı yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Yollar, karın temizlenmesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı.
Kuşadası’nda, yoğun kar yağışına karşı her türlü önlemi aldıklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, “Aydın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte en ufak olumsuzluğa anında müdahale ediyoruz. Ekiplerimiz, sabaha kadar teyakkuzda olup kar küreme ve yol açma çalışmalarına devam edecek. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na kentimize gösterdiği hassasiyet ve destek için teşekkür ediyoruz” dedi.
Yaylaköy Mahallesi Muhtarı Erhan Yıkılmaz ise "Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı yüzünden kapanan yollarımıza anında müdahale ederek ulaşıma açtı. Gün boyunca bizimle çok yakından ilgilenen başta Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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