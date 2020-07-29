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Kuşadası Belediyesi korona virüs önlemlerine ara vermeden devam ediyor

AYDIN HABERLERİ  | 29.07.2020 20:40 | Son Güncelleme

Salgın sürecinde aldığı önlemler ve sunduğu hizmetler ile dikkat çeken ve koronavirüs ile mücadelede Türkiye’nin en başarılı 4’üncü ilçesi seçilen Kuşadası Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanan alışveriş merkezlerindeki esnafa ücretsiz 2 bin 500 adet maske dağıttı.İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde oturanlar, Kurban Bayramı tatillerini geçirmek için doğal ve tarihi güzellikleriyle ünlü Kuşadası’na gelmeye başladı.

Salgın sürecinde aldığı önlemler ve sunduğu hizmetler ile dikkat çeken ve koronavirüs ile mücadelede Türkiye’nin en başarılı 4’üncü ilçesi seçilen Kuşadası Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanan alışveriş merkezlerindeki esnafa ücretsiz 2 bin 500 adet maske dağıttı.
İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde oturanlar, Kurban Bayramı tatillerini geçirmek için doğal ve tarihi güzellikleriyle ünlü Kuşadası’na gelmeye başladı. Bu durum ise alışveriş merkezlerindeki yoğunluğu artırdı. Halkın sağlığını korumak için Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatıyla harekete geçen Güvercin Masa ekipleri, ilçedeki 3 büyük AVM’yi dolaşarak esnafa ücretsiz 2 bin 500 adet maske dağıttı. Kuşadası Belediyesi’nin esnafa verdiği bu destek vatandaşlardan da büyük takdir topladı.
“ Bayramda kurallara uyalım “
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, koronavirüs salgınıyla Türkiye’de görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren etkili bir şekilde mücadele ettiklerini belirterek, “Kurban Bayramı’nda Kuşadası’nın nüfusu tatillerini geçirmek için şehir dışından gelenlerle birlikte artacak. Bu nedenle alışveriş merkezleri gibi yoğunluğun yaşanacağı yerlerde esnafımıza ücretsiz maske dağıttık. Normalleşme sürecine geçilmesine rağmen tehlike tamamen ortadan kalkana kadar esnafımıza destek vermeye devam edeceğiz. Kuşadası’nda yaşayan hemşehrilerim ile ziyarete gelen misafirlerimizden istediğim tek şey bayramda da sosyal mesafe kuralına uyup, hijyen konusunda dikkatli olmalarıdır” dedi.

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