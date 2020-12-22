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Kuşadası Belediyesi’nden Davutlar’da temizlik seferberliği

AYDIN HABERLERİ  | 22.12.2020 15:25 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü (TİM) kent genelinde yürüttüğü detaylı temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü (TİM) kent genelinde yürüttüğü detaylı temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler bu kapsamda son olarak Davutlar Mahallesi’nde detaylı temizlik çalışması yaptı. Mahallede bulunan tüm cadde ve sokaklar detaylı bir şekilde temizlenerek korona virüs salgınına karşı dezenfekte edildi.
Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bir yandan rutin temizlik işlerini sürdürürken bir yandan da belirlenen program dahilinde kentin farklı noktalarında detaylı temizlik çalışması yapıyor. Ekipler, son olarak Davutlar Mahallesi’nde bulunan tüm cadde ve sokakları detaylı bir şekilde temizledi. Özel araçlarla mahallenin her noktası korona virüs salgını ve mikrobik vakalara karşı dezenfekte edildi. Ayrıca yol ve kaldırım kenarlarında oluşan yabani otlar biçilirken çöp konteynerleri temizlendi. Vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanan detaylı temizlik çalışmaları önümüzdeki günlerde farklı mahallelerde devam edecek.
Çalışmalar aralıksız sürecek
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, detaylı temizlik işlerinin her gün kentin farklı bir noktasında yapıldığını ifade ederek “Temizlik asla taviz vermediğimiz bir konu. Bu nedenle Temizlik İşleri Müdürlüğü personelimiz haftanın 7 günü 24 saat boyunca görevlerinin başında. Rutin işlerin yanı sıra mahallelerimizde detaylı temizlik çalışmaları da yürütülüyor. Ekiplerimiz son olarak Davutlar Mahallesi’ni ziyaret ederek detaylı temizlik çalışması yürüttü. Mahallenin her köşesini korona virüs salgınına karşı dezenfekte eden personelimiz ayrıca çöp konteynerlerinin bakım ve onarımlarını yaptı. Hemşehrilerimizin sağlığını korumak bizim en büyük görevimiz. Bu doğrultuda çalışmalarımız aralıksız ve artarak sürecek” diye konuştu.

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