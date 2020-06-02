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Kuşadası Belediyesinden ’online diyetisyen’ hizmeti

AYDIN HABERLERİ  | 02.06.2020 11:05 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde görevli uzman diyetisyenler, evlerinden çıkamayan vatandaşlara telefon aracılığıyla hizmet veriyor.Kuşadası Belediyesi tarafından obezite başta olmak üzere bilinçsiz beslenmeye bağlı kronik hastalıkların önlenmesi ve sağlıklı bir toplum yaratma hedefi ile yaşama geçirilen ücretsiz diyetisyenlik hizmeti pandemi sürecinde de devam ediyor.Kuşadası Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadeleyi sürdürürken salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan yurttaşların sağlıklı beslenmeleri için online diyetisyenlik hizmetini hayata geçirdi.

Kuşadası Belediyesinden ’online diyetisyen’ hizmeti

Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde görevli uzman diyetisyenler, evlerinden çıkamayan vatandaşlara telefon aracılığıyla hizmet veriyor.

Kuşadası Belediyesi tarafından obezite başta olmak üzere bilinçsiz beslenmeye bağlı kronik hastalıkların önlenmesi ve sağlıklı bir toplum yaratma hedefi ile yaşama geçirilen ücretsiz diyetisyenlik hizmeti pandemi sürecinde de devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadeleyi sürdürürken salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan yurttaşların sağlıklı beslenmeleri için online diyetisyenlik hizmetini hayata geçirdi. Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünde görev yapan uzman diyetisyenler, salgın sürecinde 52 kişiye toplam 108 seans diyet danışmanlığı hizmeti verdi. Vatandaşlara telefon üzerinden sağlıklı beslenmenin püf noktalarını anlatarak çağın hastalığı olarak kabul edilen obeziteye karşı verdikleri mücadeleyi pandemi günlerinde de sürdüren Kuşadası Belediyesi, online diyetisyen hizmetine pandemi sonrasında da özellikle uzak mahallerde ikamet eden vatandaşlar için devam edecek. Ücretsiz hizmetten faydalanmak isteyenler 444 71 14 numaralı Beslenme ve Diyet Danışmanlığı hattını arayabilirler.

Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünde görevli Uzman Diyetisyen Aysen Arıcan Öz, pandemi sürecinde birçok insanın yemek yeme alışkanlığının değiştiğine dikkat çekerek “Kuşadası Belediyesi olarak çağın hastalığı olarak bilinen obezite ve bilinçsiz beslenmeye bağlı olarak gelişen hipertansiyon, diyabet gibi hastalıklarla mücadele etmeye pandemi günlerinde de devam ettik. Evde kalmak yemek düzenimizi de alt üst etti. Birçok insan evde geçirdiği boş zamanı yemek yiyerek geçirdi. Bu süreçte vatandaşlarımıza verdiğimiz ücretsiz beslenme ve diyet danışmanlığı hizmetine telefon üzerinden devam ettik. Danışanlarımız online hizmetimizden oldukça memnun kaldılar” dedi.

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