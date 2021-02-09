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Kuşadası Belediyesi’nden palmiye açıklaması

09.02.2021 09:20 | Son Güncelleme:
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Kuşadası Belediyesi, kentin turistik çarşılarında başlattığı alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları kapsamında Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı üzerinde bulunan palmiye ağaçlarının taşınması ile ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Kuşadası Belediyesi, kentin turistik çarşılarında başlattığı alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları kapsamında Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı üzerinde bulunan palmiye ağaçlarının taşınması ile ilgili olarak bir açıklama yaptı. Açıklamada sökülen 13 yaşlı palmiye ağacının yerine 48 adet genç palmiye ağacının dikileceği belirtilerek sökülen ağaçların kentin farklı noktalarında yaşamaya devam edeceği vurgulandı.
Konu ile ilgili olarak Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde: “ Türkiye’nin en önemli turizm bölgelerinden olan kentimiz Kuşadası’nı daha sağlıklı bir alt yapıya ve modern bir görünüme kavuşturmak amacıyla sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında turistik çarşılarımızın alt ve üst yapısını yenilemek amacıyla Kasım ayında başlattığımız çalışmalar 3 ayı geride bıraktı. Aydın Büyükşehir Belediyemiz ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde kentimizin turistik ve ekonomik yaşamı açısından büyük önem taşıyan ve Kuşadası’nın vitrini konumunda olan çarşılarımızı yeni sezona hazırlamak amacıyla başlattığımız alt yapı yenileme çalışmalarının yüzde 80’i tamamlanmıştır. Yapılan program dâhilinde Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı’nda alt yapı çalışmaları devam etmektedir. Kentimizin ana arterlerinden olan Bulvarın alt yapısının yenilenebilmesi için mevcut palmiye ağaçlarının yerlerinden sökülmesi gerekmektedir. Bulvarın alt yapısı yenilendikten sonra belediyemiz tarafından doğal taş döşemesi yapılacak ardından ise tüm turistik çarşılarımızda kentimizin dokusuna uygun, içerisinde dekoratif gölgelik ve dinlenme alanlarını da barındıran bir peyzaj düzenlemesi gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda yıllardır farklı dönemlerde yapılan çalışmalar ile peyzaj dokusu bozulan Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı, dikilecek 48 adet genç palmiye ağacı ile bir yandan daha yeşil bir yapıya kavuşturulurken bir yandan da bölünmüş yapısından kurtarılarak bütünlüklü bir görünüme sahip olacaktır. Alt yapı çalışmalarının sürdürülebilmesi için yerlerinden sökülen 13 yaşlı palmiye ağacı ise yaşamlarını daha sağlıklı geçirebilecekleri başka alanlara dikilmeye başlanmıştır. Öte yandan turistik çarşılarımızda uygulanacak olan peyzaj tasarımı kapsamında Sağlık Caddesi’ne 16, Sabucalı Sokak’a ise 4 ağaç dikilecektir. Kuşadası Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de çalışmalarımızı “Daha yeşil bir Kuşadası” hedefiyle sürdüreceğimizden kimsenin en ufak bir şüphesi olmamalıdır”

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