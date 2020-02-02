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Kuşadası Gençlik Spor liderliği kaptı

AYDIN HABERLERİ  | 02.02.2020 19:46 | Son Güncelleme

Kuşadası Gençlik Spor rakibi Kuşadası Trabzon Gençlikspor’u deplasmanda 2-0 yendi.Maçın ilk dakikalarından itibaren üstün olan Kuşadası Gençlik Spor maçın 40.

Kuşadası Gençlik Spor liderliği kaptı

Kuşadası Gençlik Spor rakibi Kuşadası Trabzon Gençlikspor’u deplasmanda 2-0 yendi.
Maçın ilk dakikalarından itibaren üstün olan Kuşadası Gençlik Spor maçın 40. dakikasında Mücahit Topal’ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Kuşadası Gençlik Spor, aradığı golü 60. dakikada Mücahit Topal’ın ayağından buldu. Ataklarını sıklaştıran Kuşadası Gençlik Spor, Trabzon Gençlik Spor kalecisini avlayamadı. Maçın 90. dakikasında Kuşadasısporlu Ahmet Yapıcı kırmızı kartla oyundan atıldı. Maçta başka gol çıkmayınca Kuşadası Gençlik Spor maçı 2-0 kazanarak, Didimspor’un berabere kalmasının ardından liderliği aldı.

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