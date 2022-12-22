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Kuşadası hayvan mezarlığına 3 yılda 335 hayvan gömüldü

22.12.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuşadası Belediyesi tarafından ‘Can Dostlar Defin Alanı’ adıyla 3 yıl önce açılan hayvan mezarlığına bugüne kadar 228 köpek ve 107 kedi olmak üzere 335 hayvan gömüldü.

Kuşadası hayvan mezarlığına 3 yılda 335 hayvan gömüldü

Ölen evcil hayvanların belediye görevlileri tarafından ücretsiz olarak gömüldüğü mezarlık, istenildiği zaman ziyaret edilebiliyor.

Hayvan severlerden gelen talep üzerine, Kuşadası Belediyesi tarafından 7 Eylül 2019 yılında YeniKöy yolu üzerinde Can Dostlar Defin Alanı adıyla açılan mezarlığa bugüne kadar 228 köpek ve 107 kedi gömüldü. Toplam 700 metrekarelik defin alanına sahip olan hayvan mezarlığına ölen evcil hayvanlar belediye görevlileri tarafından ücretsiz olarak gömülüyor. İşlem için hayvanseverlerin Güvercin Masaya başvurup, ‘Hayvan Gömü Formu’ doldurması yeterli oluyor.

Evcil hayvan sahipleri tarafından istenildiği zaman ziyaret edilebilen defin alanında sahipsiz sokak hayvanları için de ayrı bir bölüm bulunuyor. Can Dostlar Defin Alanı’nın bakımı, Kuşadası Belediyesi ekipleri tarafından her gün yapılıyor. Böylece hayvan mezarlığının yıl boyunca temiz ve düzenli bir görünümde olması sağlanıyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, hayvanlara hem yaşarken hem de öldükten sonra sahip çıktıklarını belirterek, “Can Dostlar Defin Alanı’nı açarak kentimizdeki çok önemli bir eksikliği giderdik. Üç yılda defin alanımıza yüzlerce evcil hayvan ücretsiz olarak defnedildi. Böylece hayvan severler kaybettikleri can dostlarının mezarının nerede olduğunu bilmenin gönül rahatlığını yaşadı. İlerleyen dönemde çok sevdiğimiz ve büyük bir hassasiyet gösterdiğimiz can dostlarımız için yürüttüğümüz çalışmalara yenilerini ekleyeceğiz” diye konuştu.

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