Kuşadası Kitap Fuarı kapılarını açtı

İki hafta boyunca fuarda gerçekleşecek olan söyleşi ve imza günleriyle edebiyatseverler birbirinden değerli yazarlarla buluşma şansı yakalayacak.

Kuşadası, belediye tarafından özel bir firmanın katkılarıyla düzenlenen kitap fuarına ev sahipliği yapmaya başladı. Edebiyatseverler tarafından yoğun ilgi gösterilen ve 15 Ağustos’a kadar sürecek olan Kuşadası Kitap Fuarı’nın ilk gününde yazarlar Ali Lidar, Fikret Eroğlu, Sabriye Nişancı, Cem Şahin, Nuray Özbek ve Halis Koç okurlarıyla buluştu. Atatürk Meydanı’nda 15 gün boyunca sürecek olan fuarı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan da ziyaret ederek yazarlarla sohbet etti. Toplam 55 yazarın katıldığı Kuşadası Kitap Fuarı’nda yaklaşık 100 yayınevi yer alıyor. Kuşadası Kitap Fuarı saat 18.00-00.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kentte kültür ve sanat faaliyetlerine çok büyük önem verdiklerini belirterek, “Biz Kuşadası’nın doğası ve lokasyonu ile olduğu kadar aynı zamanda kültür ve sanata vermiş olduğu değer ile de anılmasını istiyoruz. Bu nedenle festival ve fuarlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Kuşadası’nda birbirinden önemli yazarlarımızı ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

