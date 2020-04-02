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Kuşadası Körfezi’nde tekne battı, içindeki iki kişi kurtarıldı

AYDIN HABERLERİ  | 02.04.2020 13:06 | Son Güncelleme

Kuşadası açıklarında, bir teknenin batmasının ardından, sahil güvenlik ekipleri teknenin içindeki iki kişiyi kurtardı.Edinilen bilgiye göre, saat 10.45 sıralarında Kuşadası Körfezi’nde içerisinde 2 şahıs bulunan özel bir teknenin batmak üzere olduğu ihbarı üzerine Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı tarafından bir sahil güvenlik botu olay yerine gönderildi.

Kuşadası Körfezi’nde tekne battı, içindeki iki kişi kurtarıldı

Kuşadası açıklarında, bir teknenin batmasının ardından, sahil güvenlik ekipleri teknenin içindeki iki kişiyi kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, saat 10.45 sıralarında Kuşadası Körfezi’nde içerisinde 2 şahıs bulunan özel bir teknenin batmak üzere olduğu ihbarı üzerine Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı tarafından bir sahil güvenlik botu olay yerine gönderildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından teknenin batması sonucu deniz yüzeyinde kalan ve boğulma tehlikesi geçiren iki kişi kurtarıldı. Kurtarılan kişiler Kuşadası Limanı’na getirilirken, yapılan incelemede sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.

Kuşadası Körfezi’nde tekne battı, içindeki iki kişi kurtarıldı

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Merkez
Şener Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Kusadasi
Yunus Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
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