Kuşadası Otizm Derneği uzaktan eğitim verecek

Kuşadası Otizm Derneği, Sivil Düşün’den alınan destekle Kuşadası ve çevresinde yaşayan otizmli bireylerin korona virüs sürecinde yaşadığı eğitim kaybını, ebeveynlerine verilecek uzaktan eğitimlerle kapatmayı hedefliyor. Kuşadası Otizm Derneği bu amaçla üretilecek ilk eğitim videosunun çekimlerine Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel Sahnesinde başladı.

Kuşadası Otizm Derneği, otizmli bireyler ile ailelerinin yaşamlarını kolaylaştırmak, sosyal hayata katılımlarını sağlamak ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla önemli bir çalışmanın hayata geçirilmesini sağladı. AB tarafından yürütülen “Sivil Düşün Bizi Bağlayan Şeyler Özel Destek Programı” kapsamında uygulamaya konulan “Kuşadası ve Çevresindeki Otizmli Bireylerin Covid-19 Sürecinde Yaşadığı Eğitim Kaybının Ebeveynlere Yönelik Uzaktan Eğitimlerle Giderilmesi” isimli çalışmanın eğitim videolarının çekimlerine başlandı. Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel Sahnesi’nde yapılan çekimler, otizmli çocukların yasal ve sosyal hakları, otizmde beslenmenin etkisi, otizmin belirtileri, tanı koyma, rapor alma ve genel başvuru süreci, otizmde sporun önemi, otizmde müziğin önemi, otizm hakkında ailelere genel bilgilendirme, otizmde ailenin rolü, otizmli çocukların ilgi alanları ile yeteneklerinin tespiti ve otizmde özel eğitimin önemi konularını içeriyor. Çalışmanın video prodüksiyonu, Eylül ayında sona erecek.

Kuşadası Otizm Derneği Başkanı İbrahim Durak “Kuşadası Belediyesi katkılarıyla çalışmamız için çekimlere başladık. Çekimlerin ardından post prodüksiyon aşamasına geçeceğiz. Çalışmanın son ayağında otizmli bireyler ve ailelerinin yararlanacağı eğitim videolarının çevrimiçi ortama aktarılması ile kalıcı bir dijital envanter oluşturulmasını hedefliyoruz. Koronavirüs nedeniyle özel eğitim kurumlarına gidemediği için eğitim alamayan otizmli bireylerin, çalışmamız sayesinde bu süreci daha az sıkıntıyla atlatacaklarını düşünüyoruz. Kuşadası Otizm Derneği olarak bu çalışma sayesinde otizmli bireyler ile ailelerine destek vererek katkıda bulunacağız. Vereceğimiz eğitimler aracılığıyla onlara fayda sağlayacağımız için çok mutluyuz. Derneğimizin en büyük amacı otizme dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak. Çalışma sayesinde, Kuşadası ve çevresinde derneğimizin bilinirliği artacak. Daha fazla sayıda otizmli birey ile ailesine ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

