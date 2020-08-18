YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası Otizm Derneği uzaktan eğitim verecek

Kuşadası Otizm Derneği uzaktan eğitim verecek

AYDIN HABERLERİ  | 18.08.2020 09:51 | Son Güncelleme

Kuşadası Otizm Derneği, Sivil Düşün’den alınan destekle Kuşadası ve çevresinde yaşayan otizmli bireylerin korona virüs sürecinde yaşadığı eğitim kaybını, ebeveynlerine verilecek uzaktan eğitimlerle kapatmayı hedefliyor.

Kuşadası Otizm Derneği, Sivil Düşün’den alınan destekle Kuşadası ve çevresinde yaşayan otizmli bireylerin korona virüs sürecinde yaşadığı eğitim kaybını, ebeveynlerine verilecek uzaktan eğitimlerle kapatmayı hedefliyor. Kuşadası Otizm Derneği bu amaçla üretilecek ilk eğitim videosunun çekimlerine Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel Sahnesinde başladı.
Kuşadası Otizm Derneği, otizmli bireyler ile ailelerinin yaşamlarını kolaylaştırmak, sosyal hayata katılımlarını sağlamak ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla önemli bir çalışmanın hayata geçirilmesini sağladı. AB tarafından yürütülen “Sivil Düşün Bizi Bağlayan Şeyler Özel Destek Programı” kapsamında uygulamaya konulan “Kuşadası ve Çevresindeki Otizmli Bireylerin Covid-19 Sürecinde Yaşadığı Eğitim Kaybının Ebeveynlere Yönelik Uzaktan Eğitimlerle Giderilmesi” isimli çalışmanın eğitim videolarının çekimlerine başlandı. Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel Sahnesi’nde yapılan çekimler, otizmli çocukların yasal ve sosyal hakları, otizmde beslenmenin etkisi, otizmin belirtileri, tanı koyma, rapor alma ve genel başvuru süreci, otizmde sporun önemi, otizmde müziğin önemi, otizm hakkında ailelere genel bilgilendirme, otizmde ailenin rolü, otizmli çocukların ilgi alanları ile yeteneklerinin tespiti ve otizmde özel eğitimin önemi konularını içeriyor. Çalışmanın video prodüksiyonu, Eylül ayında sona erecek.
Kuşadası Otizm Derneği Başkanı İbrahim Durak “Kuşadası Belediyesi katkılarıyla çalışmamız için çekimlere başladık. Çekimlerin ardından post prodüksiyon aşamasına geçeceğiz. Çalışmanın son ayağında otizmli bireyler ve ailelerinin yararlanacağı eğitim videolarının çevrimiçi ortama aktarılması ile kalıcı bir dijital envanter oluşturulmasını hedefliyoruz. Koronavirüs nedeniyle özel eğitim kurumlarına gidemediği için eğitim alamayan otizmli bireylerin, çalışmamız sayesinde bu süreci daha az sıkıntıyla atlatacaklarını düşünüyoruz. Kuşadası Otizm Derneği olarak bu çalışma sayesinde otizmli bireyler ile ailelerine destek vererek katkıda bulunacağız. Vereceğimiz eğitimler aracılığıyla onlara fayda sağlayacağımız için çok mutluyuz. Derneğimizin en büyük amacı otizme dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak. Çalışma sayesinde, Kuşadası ve çevresinde derneğimizin bilinirliği artacak. Daha fazla sayıda otizmli birey ile ailesine ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kuryenin şakası canından ediyordu!Kuryenin şakası canından ediyordu!
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eren Tozlu'dan BtcTurk Yeni Malatyaspor'a veda

Eren Tozlu'dan BtcTurk Yeni Malatyaspor'a veda

İttifak Holding Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

Bursa'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

Bursa'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

Kayserili golcü imzayı attı

Kayserili golcü imzayı attı

Vali Şıldak, Marmara Adası’nda

Vali Şıldak, Marmara Adası’nda

Bursa'da 4 aydır aranan kişinin cesedinin foseptik çukurunda bulunması

Bursa'da 4 aydır aranan kişinin cesedinin foseptik çukurunda bulunması

Aydın Namaz Vakitleri 18 Ağustos Salı

İmsak
04:50
Sabah
06:20
Öğle
13:18
İkindi
17:02
Akşam
20:05
Yatsı
21:29

Aydın Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Salı

Cinalı Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Merkez
Kozdibi Eczanesi
Merkez
Menteş Eczanesi
Merkez
Köker Eczanesi
Kusadasi
Yunus Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

İl Sağlık Müdürlüğü’nden Koronavirüs Uyarısı

İl Sağlık Müdürlüğü’nden Koronavirüs Uyarısı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Engelini aşıp, birinci oldu

Engelini aşıp, birinci oldu

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.