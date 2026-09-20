CANLI | Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

Maç Skoru
13. Dakika
GOL! Gift Orban Amed Sportif Faaliyetler takımını öne geçiren golü atıyor.
9. Dakika
Furkan Soyalp tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
1. Dakika
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
Maç önü
Amed Sportif: Lafont, Krasniqi, Bates, Dellova, Umut, Furkan, Raveloson, Khalil, Saba, Ballet, Orban.
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Poku, İlhan, Vlahovic.
Maç önü
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-1 mağlup etmesi Fransız basınında geniş yankı buldu. Fransız medyası Marsilya'nın ikinci yarıdaki düşüşünü öne çıkarırken, İtalyan basını ise siyah-beyazlıların farklı galibiyetine dikkat çekti.
Maç önü
Sergen Yalçın'ın Junior Olaitan için yaptığı, “Tahmin ediyorum, 2 sene içinde Şampiyonlar Ligi'nde oynayan iyi bir takıma gider” yorumu yeniden gündeme geldi.
Maç önü
Beşiktaş'ın flaş transferi Leandro Trossard'dan siyah-beyazlılara kötü haber geldi! Erzurumspor FK maçı sonrası şiddetli ağrılar hisseden Belçikalı yıldızın topuk kemiğinde travmatik kemik ödemi tespit edildi. Rakiplerinden üst üste aldığı sert darbeler sonucu sakatlanan Trossard'ın tedavisine apar topar başlandı.
Maç önü
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum