CANLI | Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

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SERGEN YALÇIN “2 SENE İÇİNDE GİDER” DEMİŞTİ! O İSİM ŞİMDİDEN PRİM YAPTI



Sergen Yalçın'ın Junior Olaitan için yaptığı, “Tahmin ediyorum, 2 sene içinde Şampiyonlar Ligi'nde oynayan iyi bir takıma gider” yorumu yeniden gündeme geldi.