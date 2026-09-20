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CANLI | Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
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CANLI | Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler'e konuk oluyor. Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş maçında yaşanan tüm gelişmeler, goller ve önemli anlar canlı anlatımla anbean burada!

Burak Kavuncu

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş beIN Sports
Stadyum Diyarbakır Stadyumu
Hakem Ali Şansalan
Amed Sportif Faaliyetler Amed Sportif Faaliyetler
0
13'
0
Beşiktaş Beşiktaş
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13. Dakika

GOL | AMED SPORTİF FAALİYETLER

GOL! Gift Orban Amed Sportif Faaliyetler takımını öne geçiren golü atıyor.

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9. Dakika

İSABETLİ ŞUT | AMED SPORTİF FAALİYETLER

Furkan Soyalp tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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1. Dakika

MAÇ BAŞLADI

İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Maç önü

KADROLAR AÇIKLANDI !

Amed Sportif: Lafont, Krasniqi, Bates, Dellova, Umut, Furkan, Raveloson, Khalil, Saba, Ballet, Orban.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Poku, İlhan, Vlahovic.

Maç önü

BEŞİKTAŞ'IN MARSİLYA ZAFERİ FRANSIZ BASININDA! "İSTANBUL'DA ÇÖKTÜLER"

CANLI | Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı 1
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-1 mağlup etmesi Fransız basınında geniş yankı buldu. Fransız medyası Marsilya'nın ikinci yarıdaki düşüşünü öne çıkarırken, İtalyan basını ise siyah-beyazlıların farklı galibiyetine dikkat çekti.

Maç önü

SERGEN YALÇIN “2 SENE İÇİNDE GİDER” DEMİŞTİ! O İSİM ŞİMDİDEN PRİM YAPTI

CANLI | Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı 2
Sergen Yalçın'ın Junior Olaitan için yaptığı, “Tahmin ediyorum, 2 sene içinde Şampiyonlar Ligi'nde oynayan iyi bir takıma gider” yorumu yeniden gündeme geldi.

Maç önü

BEŞİKTAŞ'TA ŞOK SAKATLIK DEPREMİ! BELÇİKALI SÜPERSTAR TROSSARD'IN MR SONUÇLARI AÇIKLANDI

CANLI | Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı 3
Beşiktaş'ın flaş transferi Leandro Trossard'dan siyah-beyazlılara kötü haber geldi! Erzurumspor FK maçı sonrası şiddetli ağrılar hisseden Belçikalı yıldızın topuk kemiğinde travmatik kemik ödemi tespit edildi. Rakiplerinden üst üste aldığı sert darbeler sonucu sakatlanan Trossard'ın tedavisine apar topar başlandı.

Maç önü

BEŞİKTAŞ, AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

CANLI | Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı 4
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

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20:00 15'
Amed Sportif Faaliyetler Amed Sportif Faaliyetler
1 - 0
Beşiktaş Beşiktaş

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Anahtar Kelimeler:
amedspor beşiktaş
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