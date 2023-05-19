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Kuşadası sahil bandında temizlik çalışması yapıldı

19.05.2023 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde ‘Akdeniz’i Birlikte Temizleyelim’ etkinliği çerçevesinde, sahil bandında Kuşadası Belediyesi’nin katkıları ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteği ile Atatürk Meydanı’na kadar olan sahil bandında atıklar toplandı.

Kuşadası sahil bandında temizlik çalışması yapıldı

Kuşadası’nda “Kuşadamızı Seviyoruz, Denizlerimizi Koruyoruz” sloganıyla kıyı temizliği gerçekleştirildi. Kuşadası Belediyesi ve çeşitli dernek ve kuruluşların desteği ile organize edilen kıyı temizliği, Kuşadası Belediyesi Engelsiz Plajı’ndan başlayıp, Atatürk Meydanı’nda sona erdi. Etkinlikte vatandaşlar ve gönüllüler yaklaşık 235 kilogram atık topladı.

Etkinlik sonunda Atatürk Meydanı’nda toplanan atıkların ölçümü yapıldı. Kıyı temizliği etkinliğine Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel de katılarak öğrencilere destek verdi. Etkinlik sonunda öğrenciler hep birlikte "Deniz varsa hayat var" sloganını atarak denizlerin önemine dikkat çekti.

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