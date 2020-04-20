Kuşadası Ticaret Odası, korona virüsle mücadelede Kuşadası’nın yanında

Kuşadası Ticaret Odası, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından etkilenen üyelerinin yaşadıkları sıkıntıları Ankara’ya aktararak çözüm noktasında çalışmalarını sürdürürken, Kuşadası halkının da yanında olmaya devam ediyor.

Kuşadası Ticaret Odası tarafından her yıl yapılan Ramazan yardımları, içinde bulunulan süreçten dolayı bu yıl erkene alınarak 600 ihtiyaç sahibi aileye destekte bulunulurken, aynı zamanda Kuşadası Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasına da katkıda bulunuldu. İhtiyacı olan Oda üyelerine 5’er adet maske dağıtılmaya devam eden Kuşadası Ticaret Odası, meslekleri gereği en çok temasta bulunan ve çalışmaya kesintisiz devam eden hastane, banka çalışanları, İŞKUR ve SGK personelini de unutmadı ve onlara da koruyucu maskelerden dağıttı.

Kuşadası Ticaret Odası olarak üyelerinin sorunlarına çözüm bulma noktasında ellerinden geleni yaptıklarını ve ilettikleri sorunların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) aracılığıyla Devlete iletilerek pek çok konunun çözümlendiğini söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; sağlığın her şeyden önemli olduğunu tekrarladı ve ekonomiye etkisi çok fazla olan salgından etkilenen Oda üyeleri için kredi konusunda çalışmaların da sürdüğünü ve çok yakında nefes kredisinin başlatılacağını belirtti.