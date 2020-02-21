Kuşadası Toprak Dede’yi unutmadı

Geçtiğimiz ay 97 yaşındayken yaşamını yitiren Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı’nın (TEMA) kurucusu “Toprak Dede” lakaplı Hayrettin Karaca, Kuşadası’nda anıldı.

Anma programında ilkokul öğrencileri tarafından sahnelenen, Hayrettin Karaca’nın doğa sevgisini anlatan oratoryo katılımcılar tarafından beğeniyle karşılandı.

TEMA Vakfı Kuşadası Temsilciliği tarafından Ada Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen anma etkinliğine çok sayıda vatandaşla birlikte Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Belediye Meclis Üyesi Ali Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan TEMA Vakfı Kuşadası Temsilcisi Nimet Demir, Hayrettin Karaca’nın yaşamını doğaya adamış bir insan olduğunu belirterek “Karaca, Türkiye’de erozyonla mücadeleyi temel amaç edinmiş TEMA’nın kurulmasına öncülük yapan ve hayatı boyunca doğa dostu politikalar üretmiş önemli bir insandır. Ondan dünyamızla ilgili birçok şey öğrendik. Bugün onun öğretileriyle mücadele ediyoruz. Tek amacımız gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak” dedi.