YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası Yeni Asri Mezarlığında düzenleme çalışmaları sürüyor

Kuşadası Yeni Asri Mezarlığında düzenleme çalışmaları sürüyor

26.01.2021 18:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuşadası Belediyesi tarafından Yeniköy yolu üzerinde bulunan Yeni Asri Mezarlığı’nda yürütülen yenileme çalışmaları kapsamında mescit yapımına başlandı.

Kuşadası Belediyesi tarafından Yeniköy yolu üzerinde bulunan Yeni Asri Mezarlığı’nda yürütülen yenileme çalışmaları kapsamında mescit yapımına başlandı. İkiçeşmelik Mahallesi’ne Taziye Evi inşaatına başlanmasının ardından mescit yapımı için de harekete geçilmesi vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.
Kuşadası Belediyesi tarafından Yeniköy yolu üzerinde bulunan Yeni Asri Mezarlığı’nda başlatılan alan genişletme ve çevre düzenleme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Fen İşleri Müdürlüğü (FİM) ekiplerince, bugüne kadar mezarlığın girişi, ana yolları ve yürüme alanlarında yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. Bu kapsamda, 3 bin 400 metrekare alana sıcak asfalt döküldü. Bin 500 metrekare alan ise kilit parke taşı ile kaplandı. Faklı dini inançlara sahip kişiler için 100 kişilik özel bir defin alanının da oluşturulduğu mezarlığın kapasitesi, 1200’den 2 bin 800’e yükseltildi.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin peyzaj düzenleme çalışması da yürüttüğü Yeni Asri Mezarlığı’nda, mermer taşlarla kaplı taziye alanın oluşturulmasının ardından mescit yapımına da başlandı. 24 saat sıcak suyun akacağı 50 kişilik mescit sayesinde, mezarlık ziyaretinde bulunan vatandaşlar, ibadetlerini rahatça yerine getirebilecek.
Kuşadası Başkan vekili Özgün Limoncu, Yeni Asri Mezarlığı’nda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Belediye Meclis Üyesi Volkan Alkışlı’nın da eşlik ettiği alan gezisinde Başkan vekili Limoncu, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Mezarlık Amirliği görevlilerinden bakım ve onarım işlemleri hakkında bilgi aldı. Limoncu, daha sonra İkiçeşmelik Mahallesi’ndeki ‘Taziye Evi ve Yaşam Parkı’ inşaat alanına geçti.
Kuşadası Belediyesi olarak vatandaşlara verilen her sözü yerine getirdiklerini belirten Başkan Vekili Özgün Limoncu, “Yeni Asri Mezarlığı’nda yürütülen yenileme çalışmaları tamamlandığında, Kuşadası eksiksiz bir defin alanına kavuşmuş olacak. Taziye evi ise uzun yıllardır ihtiyaç duyulan önemli bir eksikliği giderecek” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında dikkat çeken anlar! Şaşkınlığını gizleyemedi Canlı yayında dikkat çeken anlar! Şaşkınlığını gizleyemedi
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

Aydın Namaz Vakitleri 26 Ocak Salı

İmsak
06:47
Sabah
08:11
Öğle
13:26
İkindi
16:08
Akşam
18:32
Yatsı
19:50

Aydın Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Salı

İstanbul Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Tolan Eczanesi
Merkez
Samyeli Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Başak Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 86- Fenerbahçe Beko 93

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 86- Fenerbahçe Beko 93

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

Hastane yolunda kalbine yenildi

Hastane yolunda kalbine yenildi

Kayserispor Fenerbahçe’ye hazır

Kayserispor Fenerbahçe’ye hazır

Diğer Haberler

AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Göğde, güven tazeledi

AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Göğde, güven tazeledi

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Kuşadası’nda yılın ilk " Hoş geldin bebek" ziyareti ikizlere yapıldı

Kuşadası’nda yılın ilk " Hoş geldin bebek" ziyareti ikizlere yapıldı

Aydın Emniyeti, Geçici Hizmet Binasına kavuştu

Aydın Emniyeti, Geçici Hizmet Binasına kavuştu

İntiharı Önleme İl Kurul Toplantısı gerçekleştirildi

İntiharı Önleme İl Kurul Toplantısı gerçekleştirildi

İhtiyaç sahibi öğrenciler için 180 adet tablet teslim edildi

İhtiyaç sahibi öğrenciler için 180 adet tablet teslim edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.