Kuşadası'na iki kruvaziyerle 1200 turist geldi

Aydın'ın Kuşadası ilçesine Norveç bandıralı iki kruvaziyerle 1200 turist geldi.
Ege Port Limanı'na yanaşan "Viking Sea" ve "Viking Venüs" isimli iki kruvaziyerden inen çoğunluğu ABD vatandaşı turistler, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.
Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Bölge Direktörü ve Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, Viking Sea'yi daha önce de ağırladıklarını, Viking Venüs'ün ise ilk kez limana uğradığını belirtti.
Güngör, yıl sonuna kadar 15 kruvaziyeri daha ağırlayacaklarını ifade etti.
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