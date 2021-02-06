Kuşadası’nda 2 ayda 272 kilo sağlıksız gıda maddesi imha edildi

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün son 2 ayda yaptığı denetimlerde, hijyen ve saklama koşullarına uygun olmayan 272 kilo 676 gram gıda malzemesi ele geçirildi. El konulan ürünler imha edilirken, gıda mevzuatına aykırı satış yapan 26 firmaya toplam 24 bin 339 TL para cezası kesildi.

Kuşadası Belediyesi, vatandaşların sağlıklı gıda ürünlerine ulaşabilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Zabıta ekipleri ile Sağlık İşleri Müdürlüğü görevlileri tarafından son 2 ayda 83 işletme denetlendi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yapılan denetimler; büfe, bakkal, market, kasap, lokanta, fırın, kafeterya ve çay ocakları ile üretim, imalat, işleme ve paketleme yapılan işletmelere yönelik gerçekleştirildi. Kontroller sırasında, zabıta ekiplerince son tüketim tarihi geçmiş, etiket bilgileri tam olmayan ve saklama koşullarına uygun olmadığı için bozulmuş toplam 272 kilo 676 gram gıda malzemesi ele geçirildi. Sağlıksız koşullarda üretilip, piyasaya sürülen mamuller, el konulduktan sonra Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce imha edildi.

Öncelikli görevlerinin halk sağlığını korumak olduğunu belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Bir yılı aşkın süredir dünyayı etkisi altına alan bir salgınla mücadele ediyoruz. Bu mücadelede halk sağlığı bizim için her şeyden önemli. O nedenle hemşehrilerimizin sağlıklı gıda ürünlerine ulaşması için çalışıyoruz. Kuşadası’nda özellikle gıda işletmelerine yönelik denetimlerimiz aralıksız sürecek. Halk sağlığını tehdit eden ve hijyen kurallarına uymayan işletmelere asla izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

