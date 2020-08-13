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Kuşadası’nda Adabahçe’de hasat heyecanı

AYDIN HABERLERİ  | 13.08.2020 16:17 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi’nin tarımsal üretimi geliştirmek ve tüketicilerin sağlıklı gıdaya aracısız ulaşmasını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Adabahçe projesi kapsamında toprakla buluşturulan yerli fideler ilk meyvelerini verdi.

Kuşadası Belediyesi’nin tarımsal üretimi geliştirmek ve tüketicilerin sağlıklı gıdaya aracısız ulaşmasını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Adabahçe projesi kapsamında toprakla buluşturulan yerli fideler ilk meyvelerini verdi. Adabahçe’den elde edilen mahsul, Adamarket Ekspres aracı ile uygun fiyata vatandaşlara ulaştırılıyor.
Kuşadası Belediyesi tarafından“Toprağa Sarıl, Üretime Katıl” sloganıyla yaşama geçirilen Adabahçe projesinden ilk hasat toplandı. Proje kapsamında Değirmendere Mahallesi’nde bulunan 21 dönümlük belediye arazisinin 7 dönümü üzerine yerli patlıcan, domates, yerli salatalık, kabak, biber ve acı-tatlı kıl biber fidesi dikimi yapılarak börülce, acur karpuz, dilimli kavun, mısır ve balkabağı tohumları ekilmişti. Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli tarafından toprakla buluşturulan fide ve tohumlar geçtiğimiz hafta ilk meyvesini verdi. Adabahçe’den elde edilen ürünler AdaMarket Ekspres aracının raflarındaki yerini alarak satışa sunuldu. Geçtiğimiz aylarda hizmete giren AdaMarket Ekspres aracı, satışa yerli üreticiden temin edilen ürünler ile başlamıştı.
-İlk hasat toplandı
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, vatandaşları sağlıklı gıdayla buluşturmaya devam edeceklerini belirterek “Bereketli topraklarımızı yerli fide ve tohumlarımızla buluşturduğumuz Adabahçe projemiz ilk meyvesini verdi. İlk Hasattan elde edilen mahsulleri, AdaMarket Ekspres aracımız aracılığıyla vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Projemizin güçlenerek süreceğine inanıyorum. Vatandaşlarımızı, doğal ve sağlıklı gıda ürünleriyle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

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