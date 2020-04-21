YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası’nda bayram öncesi çocuklara bayrak hediye ediliyor

Kuşadası’nda bayram öncesi çocuklara bayrak hediye ediliyor

AYDIN HABERLERİ  | 21.04.2020 20:13 | Son Güncelleme

Kuşadası Kaymakamlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı öncesi evlerindeki çocuklara polis, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri kanalıyla bayrak hediye ediyor.Derginin TR Korona virüsle mücadele kapsamında alınan önlemler doğrultusunda sokağa çıkamayan çocuklarımız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da evlerinde kutlamak zorunda kalmıştı.

Kuşadası Kaymakamlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı öncesi evlerindeki çocuklara polis, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri kanalıyla bayrak hediye ediyor.
Derginin TR Korona virüsle mücadele kapsamında alınan önlemler doğrultusunda sokağa çıkamayan çocuklarımız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da evlerinde kutlamak zorunda kalmıştı. Kuşadası Kaymakamlığı 23 Nisan’ı evlerinde kutlayacak Kuşadalı çocuklara bayram öncesi bayrak sürprizi yaptı. Kuşadası Kaymakamlığının talimatı ile Kuşadası merkezi ile mahallelerdeki evleri ziyaret eden polis, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri, evlerdeki çocuklara Türk bayrağı hediye ederek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorlar. Bayrak teslimi sırasında güvenlik görevlileri ile çocuklar arasındaki duygu yüklü diyaloglarda dikkat çekiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
23 Nisan için dikkat çeken öneri: Camilerde... 23 Nisan için dikkat çeken öneri: Camilerde...
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Trafo çalma girişiminde bulunan iki kişi suçüstü yakalandı

Trafo çalma girişiminde bulunan iki kişi suçüstü yakalandı

Bin 100 ton vişne rekoltesi bekleniyor

Bin 100 ton vişne rekoltesi bekleniyor

Başkan Alim Işık: "Esnafımızın yanındayız"

Başkan Alim Işık: "Esnafımızın yanındayız"

Konya Büyükşehir trafiği rahatlatmak için kavşaklarda düzenleme yapılıyor

Konya Büyükşehir trafiği rahatlatmak için kavşaklarda düzenleme yapılıyor

Kütahya’da 8 bin 161 haneye 8 milyon 161 bin TL nakdi yardım

Kütahya’da 8 bin 161 haneye 8 milyon 161 bin TL nakdi yardım

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Aydın Namaz Vakitleri 21 Nisan Salı

İmsak
04:50
Sabah
06:18
Öğle
13:12
İkindi
16:56
Akşam
19:57
Yatsı
21:19

Aydın Nöbetçi Eczaneler21 Nisan Salı

Gazi Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
Tolan Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Kusadasi
Türkmen Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İlkokul öğrencisi İsmail, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

İlkokul öğrencisi İsmail, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Hayırsever vatandaşlardan hastaneye solunum cihazı bağışı

Hayırsever vatandaşlardan hastaneye solunum cihazı bağışı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

Başhekim Refik Kunt’un Aydın sevgisi ağır bastı

Başhekim Refik Kunt’un Aydın sevgisi ağır bastı

Söke Chp Kadın Kolları Sibel Işık İle Devam Dedi

Söke Chp Kadın Kolları Sibel Işık İle Devam Dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.