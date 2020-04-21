Kuşadası’nda bayram öncesi çocuklara bayrak hediye ediliyor

Kuşadası Kaymakamlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı öncesi evlerindeki çocuklara polis, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri kanalıyla bayrak hediye ediyor.

Derginin TR Korona virüsle mücadele kapsamında alınan önlemler doğrultusunda sokağa çıkamayan çocuklarımız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da evlerinde kutlamak zorunda kalmıştı. Kuşadası Kaymakamlığı 23 Nisan’ı evlerinde kutlayacak Kuşadalı çocuklara bayram öncesi bayrak sürprizi yaptı. Kuşadası Kaymakamlığının talimatı ile Kuşadası merkezi ile mahallelerdeki evleri ziyaret eden polis, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri, evlerdeki çocuklara Türk bayrağı hediye ederek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorlar. Bayrak teslimi sırasında güvenlik görevlileri ile çocuklar arasındaki duygu yüklü diyaloglarda dikkat çekiyor.

