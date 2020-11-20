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Kuşadası’nda belediye personeline ilk yardım eğitimi verildi

AYDIN HABERLERİ  | 20.11.2020 14:28 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleri kapsamında personeline uygulamalı ilk yardım eğitimi verdi.

Kuşadası Belediyesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleri kapsamında personeline uygulamalı ilk yardım eğitimi verdi. Kuşadası Belediyesi Encümen Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimde katılımcılara genel ilk yardım bilgileri, solunum yolu tıkanıklığı, kanama, yaralanma gibi durumlarda yapılması gerekenlerle ilgili bilgilendirme yapıldı.
Kuşadası Belediyesi, iş yerlerinde bulundurulması zorunlu olan ilk yardımcı personelin yetiştirilmesi amacıyla belediye çalışanlarını ilk yardım eğitiminden geçirdi. Kuşadası Belediyesi Encümen Salonu’nda sosyal mesafe ve hijyen kuralları gözetilerek yapılan teorik ve uygulamalı eğitime dönüşümlü şekilde toplam 60 kişi katıldı. Eğitimde personele, Aydın İlk Yardım Eğitim Merkezi Uzmanı Aysun Durman tarafından genel ilk yardım bilgileri, yaşam belirtileri, solunum yolu tıkanıklığı, göğüs ağrısı, yaralanma ve kanama türleri, şeker koması, kırık, çıkık, burkulmalar, zehirlenmeler, hayvan ısırıkları gibi durumlarda yapılması gerekenler ile yaralı taşıma konularında detaylı bilgi aktarıldı.
İlk yardım eğitiminin insan hayatını kurtarmada çok önemli olduğunu belirten Aysun Durman, "Pandemi koşulları nedeniyle bu yıl kursiyerlerimizi küçük gruplar halinde eğitiyoruz. Belediyelerde, iş kazası veya benzeri durumlarda eğitimli personel tarafından yapılacak ilk müdahale çoğu zaman hayat kurtarıyor. Katılımcılar, eğitimden sonra girecekleri sınavda gösterecekleri başarıya göre sertifika alacaklar" diye konuştu.

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