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Kuşadası’nda belediyenin görev şehitleri unutulmadı

AYDIN HABERLERİ  | 05.08.2020 16:49 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda kanalizasyon terfi istasyonunda meydana gelen metan gazı zehirlenmesi sonucu görevleri başında hayatlarını kaybeden 2 ASKİ çalışanı 5’inci ölüm yıl dönümlerinde Kuşadası Belediyesi tarafından anıldı.Kuşadası’nda 2015 yılında kanalizasyon terfi istasyonunda meydana gelen metan gazı zehirlenmesi sonucu görevleri başında hayatlarını kaybeden Hasan Fıstıkçı ve İsmail Davas 5’inci ölüm yıl dönümlerinde anıldı.

Kuşadası’nda kanalizasyon terfi istasyonunda meydana gelen metan gazı zehirlenmesi sonucu görevleri başında hayatlarını kaybeden 2 ASKİ çalışanı 5’inci ölüm yıl dönümlerinde Kuşadası Belediyesi tarafından anıldı.
Kuşadası’nda 2015 yılında kanalizasyon terfi istasyonunda meydana gelen metan gazı zehirlenmesi sonucu görevleri başında hayatlarını kaybeden Hasan Fıstıkçı ve İsmail Davas 5’inci ölüm yıl dönümlerinde anıldı. Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde gerçekleşen anma törenine çok sayıda vatandaşla birlikte Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari de katıldı. Hayatını kaybeden Hasan Fıstıkçı ve İsmail Davas için önce mevlit okundu ardından da lokma dökülerek vatandaşlara dağıtıldı.
Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari "5 yıl önce elim bir kaza sonucu yaşamlarını yitiren 2 arkadaşımızın acısı hala yüreklerimizi sızlatıyor. Görevleri başındayken şehit olan arkadaşlarımızı rahmetle anıyor, yakınlarına sabır diliyoruz" dedi.

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