YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası’nda çarşı ve mahalle bekçilerine geliştirme eğitimi verildi

Kuşadası’nda çarşı ve mahalle bekçilerine geliştirme eğitimi verildi

AYDIN HABERLERİ  | 18.06.2020 09:44 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda görev yapan çarşı ve mahalle bekçileri eğitimden geçirildi.Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Polis Akademisi Başkanlığı koordinesinde Çarşı ve Mahalle Bekçilerine yönelik hazırlanan geliştirme eğitimi programı Kuşadası Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Kuşadası’nda görev yapan çarşı ve mahalle bekçileri eğitimden geçirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Polis Akademisi Başkanlığı koordinesinde Çarşı ve Mahalle Bekçilerine yönelik hazırlanan geliştirme eğitimi programı Kuşadası Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy’un da katıldığı eğitim programı üç gün sürdü.
Kuşadası Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte Emniyet Müdürlüğü rütbeli personeli tarafından Çarşı ve Mahalle Bekçilerine durdurma ve kimlik sorma, yakalama ve muhafaza altına alma, zor kullanma, silah kullanma, suça el koyma, disiplin mevzuatı, örnek olayların incelenmesi, insan hakları, davranış ilkeleri, etkili iletişim ve iletişim teknikleri konularında geliştirme eğitimi verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte bu yazın gözde tatili! İşte bu yazın gözde tatili!
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Sakarya'da vatandaşlar araçlarından film izledi

Sakarya'da vatandaşlar araçlarından film izledi

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

BENGİ ile kitap okuma başarısı arttı

BENGİ ile kitap okuma başarısı arttı

Kulu’da arpa hasadı başladı

Kulu’da arpa hasadı başladı

Aydın Namaz Vakitleri 18 Haziran Perşembe

İmsak
03:51
Sabah
05:39
Öğle
13:15
İkindi
17:08
Akşam
20:40
Yatsı
22:21

Aydın Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Perşembe

Cengız Eczanesi
Merkez
Kozdibi Eczanesi
Merkez
Umay Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Efes Eczanesi
Kusadasi
Köker Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Turizm sezonu öncesi halkı zehirleyeceklerdi

Turizm sezonu öncesi halkı zehirleyeceklerdi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.