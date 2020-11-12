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Kuşadası’nda CHP’li kadınlar depremzedeleri yalnız bırakmıyor

AYDIN HABERLERİ  | 12.11.2020 15:24 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kuşadası Kadın Kolları, 30 Ekim’de Ege Denizi’nde meydana gelen depremde evlerinde hasar oluştuğu için çadırlarda kalan Kuşadalılar ile buluşmaya devam ediyor.CHP Kuşadası Kadın Kolları, İkiçeşmelik Parkı’nın ardından Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan çadırlarda kalmaya devam eden Kuşadalılar’ı ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kuşadası Kadın Kolları, 30 Ekim’de Ege Denizi’nde meydana gelen depremde evlerinde hasar oluştuğu için çadırlarda kalan Kuşadalılar ile buluşmaya devam ediyor.
CHP Kuşadası Kadın Kolları, İkiçeşmelik Parkı’nın ardından Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan çadırlarda kalmaya devam eden Kuşadalılar’ı ziyaret etti. Depremzede vatandaşlarla kahvaltı eden CHP’li kadınlar, vatandaşların deprem anında yaşadıklarını, sorun ve taleplerini dinledi.
İlçedeki depremzedeler ile dayanışma içerisinde olmaya devam edeceklerini belirten CHP Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Dağlı, “Hemşehrilerimiz normal hayatına dönene kadar onlar için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Depremin meydana geldiği ilk günden beri kentimizde sergilenen yardımlaşma hepimiz için gurur kaynağı oldu. Bir daha böyle kötü günler yaşamamayı diliyorum” diye konuştu.

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