Kuşadası’nda denetimler sürüyor

Çin’in Wuhan Kentinde ortaya çıktıktan sonra küresel bir tehdit halini alan korona virüsü salgınına karşı Kuşadası Belediyesi tarafından yürütülen mücadele sürüyor.

Bu kapsamda Sağlık İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin halk pazarlarında yaptığı denetimlerin son adresi Türkmen Mahallesi Gençlik Caddesi’ndeki Kuşadası Belediyesi’ne ait açık otopark alanına taşınan cuma pazarı oldu.

Denetimde, pazarın giriş ve çıkışını bariyerlerle ayıran zabıta ve emniyet müdürlüğünde görevli bekçiler farklı noktalardan pazara giriş yapılmasına izin vermedi. Halk pazarına alış veriş yapmak için gelen vatandaşlar, alana gruplar halinde tek noktadan ve dezenfeksiyon tünelinden geçerek alındı. Sağlık İşleri Müdürlüğü görevlileri vatandaşların ateş ölçümünü yaptı. Zabıtalar, satıcılara maske ve eldiven dağıttı. Personel tarafından sık sık “Mesafeni Koru” anonsu yapıldı. Pazara alış verişe gelen 65 yaş üzeri kişiler İçişleri Bakanlığı’nca yayınlanan genelge kapsamında uyarılarak evlerine gönderildi. Tezgahların 3’er metre arayla kurulup kurulmadığını da kontrol eden görevliler, kişiler arası sosyal mesafenin korunmasını sağlayıp güvenli bir pazar ortamı oluşturdu.