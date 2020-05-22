Kuşadası’nda doğaya uyumlu özgün peyzaj tasarımları beğeniliyor

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in göreve başlaması ile birlikte büyük ve köklü bir değişim sürecine giren Kuşadası, son bir yıldır adeta yeniden tasarlanıyor.

Başkan Ömer Günel, değişim yaşanan alanların başında parkların ve yeşil alanların geldiğini belirterek “İçinden geçtiğimiz zorlu süreçte işlerini aksatmadan büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışan Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi. Türk turizminin en önemli merkezlerinden olan Kuşadası’nda Başkan Ömer Günel öncülüğünde değişim rüzgarları esmeye devam ediyor. Göreve geldiği günden itibaren hayallerdeki turizm kentini oluşturmak için çalışan Başkan Ömer Günel’le birlikte başlayan değişim, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Farklı mahallelerde eşzamanlı olarak sürdürülen çalışmalarla Kuşadası’nın çehresi de her geçen gün yenilenip güzelleşiyor. Kuşadası Belediyesi, bir yandan korona virüs salgını ile mücadelesini kesintisiz sürdürürken bir yandan da yeni bir Kuşadası tasarlıyor.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından sürdürülen yeşil alanları arttırmaya yönelik çalışmalarla “nefes alan bir kent” haline gelen Kuşadası, estetik açıdan da modern bir görünüm sergiliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla son 1 yıl içerisinde 1010 ağaç dikildi, 8 yeni parkı da kapsayan 18 bin 470 metrekare yeşil alan kente kazandırıldı. Yeni yapılan ve bakıma alınan parklar, doğaya ve kente uyumlu özgün peyzaj tasarımları, ergonomik, şık oturma grupları ve çocuk oyun alanları ile dikkat çekerken kedi ve köpek evlerine de ev sahipliği yapmaya başladı. Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kente büyük renk katacak bir adım daha atarak tropikal Jakaranda ağaçlarının dikimine başladı. Yılın 6 ayı açan mor çiçekleri ile bulunduğu her ortama olağanüstü bir güzellik katan Jakaranda ağaçlarının Kuşadası iklimi ile uyumlu olmasının anlaşılmasının ardından harekete geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğü, dikim işlemine Cumhuriyet Mahallesi Muammer Ülgen Sokak’la başladı. İlk etapta 70 adet Jakaranda fidanı dikildi. Kısa süre içerisinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü seralarında da üretimine başlanacak olan Jakaranda ağaçlarının dikimine önümüzdeki süreçte devam edilecek. Kuşadası’nın cadde ve sokaklarını bambaşka bir havaya büründürecek olan Jakaranda ağaçlarının kent peyzajının bir parçası haline getirilmesi hedeflenirken, ağaçların kentin tanıtımına önemli bir katkı sunması bekleniyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, park yapım ve yenileme çalışmalarının yanı sıra kent merkezinde yaşanan trafik sorununu çözmek amacıyla yaşama geçirilen tek yön uygulaması kapsamında yeniden düzenlenen 8 kavşağın peyzaj çalışmalarını da sürdürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesinin desteği ile refüj ve kavşakların çimlendirme, ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmaları aralıksız devam ediyor. 7/24 esasına göre gerçekleştirilen çalışmalarla kısa sürede ana arterlerde bulunan yaya kaldırımlarının, refüjlerin ve kavşakların bordür ve parke taşı döşeme işlemleri tamamlanırken, uygulanan peyzaj tasarımları büyük beğeni ile karşılanıyor. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, caddeleri, sokakları, parkları, çarşıları ve plajlarıyla modern bir turizm kenti tasarlamak için Aydın Büyükşehir Belediyesi ile uyum içerisinde çalıştıklarını belirtti. Modern kent tasarımlarında parkların ve yeşil alanların önemine dikkat çeken Başkan Ömer Günel “Kuşadası’nı sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginlikler kadar modern parkları, yeşil alanları ve kent merkezi ile de çekim noktası haline getireceğiz. Hedefimiz tüm Türkiye’ye örnek olacak nitelikte bir kent ortaya koymaktır” dedi.

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