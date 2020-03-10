Kuşadası’nda kadına şiddete sanatla dur dediler

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, Kadın Haklarını Koruma Derneği Aydın Şubesi’nce düzenlenen “Asla Yalnız Yürümeyeceksin” isimli karma resim sergisine 9-15 Mart tarihleri arasında ev sahipliği yapacak.

27 kadın ressamın 32 eserinin yer aldığı serginin açılışını Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ile Kuşadası Belediyesi Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan ve Seyfi Seyhan Suvari yaptı. Sergide, ressamlar eserleriyle kadına yönelik şiddete dikkat çekti. Aydın Kadın Hakları Koruma Derneği’nce düzenlenen sergide 27 kadın ressamın çeşitli teknikler kullanarak hazırladıkları 32 tablosu yer aldı. Kadın ressamlar, kadına yönelik şiddete bu kez sanatla "DUR" dedi.

Kuşadası’nda hayata geçirdiği projelerle her zaman kadın dostu bir kent olduğunu gösteren Kuşadası Belediyesi, yine önemli bir etkinliği gerçekleştirdi. İlçedeki kültürel faaliyetlerin kalbinin attığı İbramaki Sanat Galerisi’nde Kadın Haklarını Koruma Derneği Aydın Şubesi’nce hazırlanan “Asla Yalnız Yürümeyeceksin” isimli karma resim sergisi düzenlenen bir kokteyl ile açıldı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği serginin açılışını Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ile Kuşadası Belediyesi Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan ve Seyfi Seyhan Suvari gerçekleştirdi. “Asla Yalnız Yürümeyeceksin” isimli sergide, ayrılmak istediği sevgilisi Muhammet Gürsoy tarafından geçtiğimiz Ağustos ayında vurularak öldürülen 19 yaşındaki Aydınlı Merve Kotan’ın yaptığı el işi ürünler de sergilendi. Kotan’ın yaptığı bileklik, çanta ve makrome gibi eşyalar sanatseverlere duygulu anlar yaşattı.