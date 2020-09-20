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Kuşadası’nda kıyı temizliği

AYDIN HABERLERİ  | 20.09.2020 18:23 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda, Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) üyeleri ve çevreci gönüllüler "Uluslararası Kıyı Temizleme" etkinliği kapsamında Kuşadası Belediyesi’nin verdiği destek ile Karaova Mahallesi sahilinde kıyı temizliği yaptı.Uluslararası Kıyı Temizleme etkinliği (International Coastal Cleanup) Kuşadası Belediyesi ve TURMEPA derneği öncülüğünde Kuşadası’nda yapıldı.

Kuşadası’nda, Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) üyeleri ve çevreci gönüllüler "Uluslararası Kıyı Temizleme" etkinliği kapsamında Kuşadası Belediyesi’nin verdiği destek ile Karaova Mahallesi sahilinde kıyı temizliği yaptı.
Uluslararası Kıyı Temizleme etkinliği (International Coastal Cleanup) Kuşadası Belediyesi ve TURMEPA derneği öncülüğünde Kuşadası’nda yapıldı. Dünya genelinde aynı anda 110 ülkede birden düzenlenen etkinliğe çok sayıda gönüllü ile birlikte Milli Windsörfçü Luis Göktepe de katıldı. "Kıyılara Akın Ediyoruz, Dünyanın Çöpünü Topluyoruz" sloganıyla sosyal mesafe kuralı gözetilerek gerçekleştirilen kıyı temizliğine katılan gönüllüler sigara izmariti, teneke kutu ve pet şişe gibi atıkları topladı. Yaklaşık 2 saat süren etkinlik, 100 kilogram katı atığın türlerine göre ayrılarak rapor hazırlanması için yetkililere teslim edilmesiyle sona erdi.

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