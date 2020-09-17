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Kuşadası’nda korona virüs denetimleri devam ediyor

AYDIN HABERLERİ  | 17.09.2020 09:31 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu öncülüğünde Türkiye genelinde "Sağlık İçin, Hepiniz İçin " sloganı ile başlayan denetimler, Kuşadası’nda bu hafta da devam ediyor.Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy ile belediye yetkilileri, kolluk komutanları ve meslek kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla sürdürülen denetimler, Kuşadası merkezi ile Davutlar, Güzelçamlı ve diğer mahallelerde aralıksız sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu öncülüğünde Türkiye genelinde "Sağlık İçin, Hepiniz İçin " sloganı ile başlayan denetimler, Kuşadası’nda bu hafta da devam ediyor.
Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy ile belediye yetkilileri, kolluk komutanları ve meslek kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla sürdürülen denetimler, Kuşadası merkezi ile Davutlar, Güzelçamlı ve diğer mahallelerde aralıksız sürüyor. Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Zabıta ekipleri görev aldığı denetimlerde işyerlerini tek tek gezerek kontrol yapılırken, sosyal mesafe ve maske uyarılarında bulunuldu.
Kuşadası Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “ Korona virüs salgınına yönelik denetimler bugün de tüm hızıyla sürdü. Hijyen, maske ve mesafe kurallarına gönüllü riayet teşvik edildi “ denildi.

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