Kuşadası’nda Lösemi hastası Mehmet öğretmen için seferberlik

Kuşadası’nda, lösemi hastası öğretmen Mehmet Demen için kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı.

Kuşadası Belediyesi ve Türk Kızılayı iş birliğinde Belediye Hizmet Binası önünde düzenlenen "Donör Ol Hayat Kurtar" başlıklı kampanyaya katılan çok sayıda vatandaş, kan ve kök hücre bağışında bulundu.

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde sınıf öğretmeni olarak görev yapan lösemi hastası öğretmen Mehmet Demen ve diğer kök hücre bekleyen hastalar için düzenlenen kampanyaya Kuşadası Belediye Başkan Vekili Funda Şenol, Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis Üyeleri de destek verdi. Kuşadalıları, Mehmet Demen öğretmen ve kök hücre bağışı bekleyen tüm lösemi hastalarına bağışta bulunmaya çağıran Belediye Başkan Vekili Funda Şenol “Her yıl binlerce yurttaşımız kanser hastalığı nedeni ile yaşamını yitiriyor. Mehmet Demen öğretmen de yaklaşık beş aydır lösemi hastalığı ile mücadele ediyor. Biz de Kuşadası Belediyesi olarak Mehmet öğretmen için umut olmak istedik. Türk Kızılayı ile iş birliği içerisinde ilçemizde kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlattık. Üç gün boyunca sürecek bu kampanyaya tüm hemşehrilerimizin katılmasını istiyoruz” dedi.