YURTHABER
  4. Kuşadası’nda Lösemi hastası Mehmet öğretmen için seferberlik

Kuşadası’nda Lösemi hastası Mehmet öğretmen için seferberlik

AYDIN HABERLERİ  | 15.01.2020 15:42 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda, lösemi hastası öğretmen Mehmet Demen için kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı.Kuşadası Belediyesi ve Türk Kızılayı iş birliğinde Belediye Hizmet Binası önünde düzenlenen "Donör Ol Hayat Kurtar" başlıklı kampanyaya katılan çok sayıda vatandaş, kan ve kök hücre bağışında bulundu.İzmir’in Karşıyaka ilçesinde sınıf öğretmeni olarak görev yapan lösemi hastası öğretmen Mehmet Demen ve diğer kök hücre bekleyen hastalar için düzenlenen kampanyaya Kuşadası Belediye Başkan Vekili Funda Şenol, Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis Üyeleri de destek verdi.

Kuşadası’nda, lösemi hastası öğretmen Mehmet Demen için kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı.
Kuşadası Belediyesi ve Türk Kızılayı iş birliğinde Belediye Hizmet Binası önünde düzenlenen "Donör Ol Hayat Kurtar" başlıklı kampanyaya katılan çok sayıda vatandaş, kan ve kök hücre bağışında bulundu.

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde sınıf öğretmeni olarak görev yapan lösemi hastası öğretmen Mehmet Demen ve diğer kök hücre bekleyen hastalar için düzenlenen kampanyaya Kuşadası Belediye Başkan Vekili Funda Şenol, Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis Üyeleri de destek verdi. Kuşadalıları, Mehmet Demen öğretmen ve kök hücre bağışı bekleyen tüm lösemi hastalarına bağışta bulunmaya çağıran Belediye Başkan Vekili Funda Şenol “Her yıl binlerce yurttaşımız kanser hastalığı nedeni ile yaşamını yitiriyor. Mehmet Demen öğretmen de yaklaşık beş aydır lösemi hastalığı ile mücadele ediyor. Biz de Kuşadası Belediyesi olarak Mehmet öğretmen için umut olmak istedik. Türk Kızılayı ile iş birliği içerisinde ilçemizde kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlattık. Üç gün boyunca sürecek bu kampanyaya tüm hemşehrilerimizin katılmasını istiyoruz” dedi.

Lösemi hastası Mehmet Demen’in amcası Cemal Demen, yeğeni için başlatılan kök hücre bağış kampanyasını Kuşadası’na taşıyan tüm yetkililere teşekkür ederek “Asrın vebası olarak nitelendirilen kanser bugün hepimizin kapısında. Yeğenim Mehmet yaşamayı ve yaşatmayı seven bir insandır. Öyle ki, Mehmet geçtiğimiz sene lösemi hastalığı teşhisi konulan 5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı’ya donör olmuştu. Bugün aynı hastalıkla kendisi mücadele ediyor. Donör olmak hayat kurtarır. Tüm Kuşadalıları, Türk Kızılayı ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde düzenlenen kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz” dedi.
Kuşadası Belediyesi ile Türk Kızılayı iş birliğinde düzenlenen “Donör Ol Hayat Kurtar” kampanyasına katılmak isteyenler 17 Ocak saat 17.30’a kadar belediye ana hizmet binası önünde bulunan kan bağışı aracına başvurabilirler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKırmızı halıda şıklık yarışıKırmızı halıda şıklık yarışı
Başkan Atabay, “Fizibilite Raporu’nu kabul etmemiz mümkün değildir”Başkan Atabay, “Fizibilite Raporu’nu kabul etmemiz mümkün değildir”
Kuşadası’na yeni yaşam alanları kazandırılıyorKuşadası’na yeni yaşam alanları kazandırılıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Üniversite Senatosu Musabeyli’de toplandı

Üniversite Senatosu Musabeyli’de toplandı

Matematik öğretmeni ilk kitabını çıkarttı

Matematik öğretmeni ilk kitabını çıkarttı

Üzüm üreticisi ’gezen tavuk’ hayalini gerçekleştirdi

Üzüm üreticisi ’gezen tavuk’ hayalini gerçekleştirdi

Telsiai ve Szarvas Belediye Başkanları’ndan Aşgın’a ziyaret

Telsiai ve Szarvas Belediye Başkanları’ndan Aşgın’a ziyaret

Besni İlkokulu devlete yük olmadan yenilendi

Besni İlkokulu devlete yük olmadan yenilendi

Öğrenciler ‘Rafadan Tayfa Göbeklitepe’yi ilgiyle izlediler

Öğrenciler ‘Rafadan Tayfa Göbeklitepe’yi ilgiyle izlediler

Aydın Namaz Vakitleri 15 Ocak Çarşamba

İmsak
06:51
Sabah
08:16
Öğle
13:23
İkindi
15:57
Akşam
18:19
Yatsı
19:40

Aydın Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Çarşamba

Yasemin Eczanesi
Altinkum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Nazilli Ruh Sağlığı Merkezi danışanlarından ‘2020’ye Merhaba’ konseri

Nazilli Ruh Sağlığı Merkezi danışanlarından ‘2020’ye Merhaba’ konseri

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Kadınlar bir mesleğe daha el attı

Kadınlar bir mesleğe daha el attı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.