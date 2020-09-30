YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası’nda mahkeme ve duruşmalara 14 gün ara verildi

Kuşadası’nda mahkeme ve duruşmalara 14 gün ara verildi

AYDIN HABERLERİ  | 30.09.2020 20:15 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde hakim ve personellerin karantinaya alınmasının ardından mahkeme ve duruşmalara 14 gün ara verildi.Hakim, mübaşir ve katipi karantinaya alınan Kuşadası 2.

Kuşadası’nda mahkeme ve duruşmalara 14 gün ara verildi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde hakim ve personellerin karantinaya alınmasının ardından mahkeme ve duruşmalara 14 gün ara verildi.
Hakim, mübaşir ve katipi karantinaya alınan Kuşadası 2. Asliye Ceza Mahkemesi için bugün Söke Adli Yargı İlk Derece Adalet Komisyonu toplandı. Toplantı sonunda mahkemenin kapalı kalacağı ve duruşmaların ileri bir tarihe ertelendiğine karar verildi.
Adalet Komisyonunun aldığı kararı, Aydın Barosu bir mesajla bildirdi. Yapılan açıklamada “Söke Adli Yargı İlk Derece Adalet Komisyon başkanlığının 30.09.2020 Tarih ve 2020/1250 Muh. Sayılı kararı gereğince Covid-19 pandemisi nedeniyle Kuşadası 2. Asliye Ceza Mahkemesi kalem personel ile birlikte 14 günlük karantinaya alınmış olup, mahkeme ve kaleminin kapalı kalacağı, duruşmaların yapılmayacağını meslektaşlarımızın bilgisine önemle duyurulur" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Caner'in renkli dünyası dudak uçuklattı! Caner'in renkli dünyası dudak uçuklattı!
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Konyaspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları
Konyaspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları
Toplu ulaşım araçlarında Azerbaycan’a tam destek
Toplu ulaşım araçlarında Azerbaycan’a tam destek
Konyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Konyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Kütahyaspor’dan teşekkür ziyareti
Kütahyaspor’dan teşekkür ziyareti
ESKİ’de uzun kuyruklar korona virüse davetiye çıkarıyor
ESKİ’de uzun kuyruklar korona virüse davetiye çıkarıyor
Gençlerbirliği’ne sürpriz ziyaret
Gençlerbirliği’ne sürpriz ziyaret

Aydın Namaz Vakitleri 30 Eylül Çarşamba

İmsak
05:36
Sabah
06:56
Öğle
13:04
İkindi
16:24
Akşam
19:01
Yatsı
20:16

Aydın Nöbetçi Eczaneler30 Eylül Çarşamba

Demir Eczanesi
Merkez
Esin Eczanesi
Merkez
Pelin Eczanesi
Merkez
Temizer Eczanesi
Merkez
Oksijen Eczanesi
Kusadasi
Yüce Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Yunus ve Argeş kardeşler Başkan Çerçioğlu’nun davetlisi olarak Aydın’a geldi
Yunus ve Argeş kardeşler Başkan Çerçioğlu’nun davetlisi olarak Aydın’a geldi
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.