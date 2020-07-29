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  4. Kuşadası’nda muhtarlar toplantısı yapıldı

Kuşadası’nda muhtarlar toplantısı yapıldı

AYDIN HABERLERİ  | 29.07.2020 20:39 | Son Güncelleme

Kuşadası’nın 23 mahalle muhtarı, Kuşadası Kaymakamlığı’nda bir araya geldi.

Kuşadası’nda muhtarlar toplantısı yapıldı

Kuşadası’nın 23 mahalle muhtarı, Kuşadası Kaymakamlığı’nda bir araya geldi. Kurban bayramı önceki gerçekleştirilen toplantıya Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel başkanlık yaptı.
Korona virüs salgınıyla birlikte ertelenen olağan muhtarlar toplantısı Kuşadası Kaymakamlığı toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya başkanlık yapan Kaymakam Sadettin Yücel, “ Yeni dönemdeki ilk muhtarlar toplantımızı bayram öncesi yaptık. Toplantıda yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Kurban Hizmetleri Denetleme Komisyonu çalışmaları ve diğer konular görüşüldü “ dedi.

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