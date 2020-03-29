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Kuşadası’nda polisten korona denetimi

AYDIN HABERLERİ  | 29.03.2020 18:30 | Son Güncelleme

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, giriş ve çıkışlarda Korona virüsüne karlı kontroller yaptı.Tüm dünyayı kasıp kavuran ve her geçen gün can almaya devam eden Korona virüsü için Kuşadası’nda önlemler en üst düzeye çıkarıldı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, giriş ve çıkışlarda Korona virüsüne karlı kontroller yaptı.
Tüm dünyayı kasıp kavuran ve her geçen gün can almaya devam eden Korona virüsü için Kuşadası’nda önlemler en üst düzeye çıkarıldı. Son olarak ilçenin giriş ve çıkışlarında kontrol yapan polisler, şehir dışından gelen vatandaşlara virüse karşı aldıkları önlemi anlattılar. Sürücülerin dezenfektanlarını kontrol eden polisler ayrıca 65 yaş ve üstü vatandaşlar üzerinde çalışma gerçekleştirdi. Vatandaşlar bu uygulamadan memnun kaldıklarını ve sık sık gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.

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