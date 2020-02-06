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Kuşadası’nda sağanak yağmur etkili oldu

AYDIN HABERLERİ  | 06.02.2020 00:48 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, öğlen saatlerinde başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi.Turizm cenneti Kuşadası’nda saat 13.00 civarında etkili olan yağmur bir süre sonra yerini doluya bıraktı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, öğlen saatlerinde başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
Turizm cenneti Kuşadası’nda saat 13.00 civarında etkili olan yağmur bir süre sonra yerini doluya bıraktı. Kısa süreli yağan dolu, hayatı olumsuz etkilerken, Şehit Üstteğmen Cemalettin Yılmaz Sokak’ta ise logarlar taştı. İlçe otogarın karşısında bulunan cadde her yağmurda olduğu gibi yine sular altında kaldı. Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan AVM’de ise gece geç saatlere kadar açık olan kafe ve eğlence mekanları yağmur dolayısıyla erken kapattı. Yağmur dolayısıyla ilçede uzun süreli elektrik kesintisi meydana geldi.

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Meriçli Eczanesi
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Kusadasi
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Kusadasi
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